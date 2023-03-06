Чи варто переплачувати за "чисту" косметику: дерматологи відповіли на запитання

Експерти заявили, що багато косметичних компаній використовують безліч речовин, які насправді не підходять для догляду за шкірою.

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Останні кілька років найбільші у країнах роздрібні торговці косметикою твердо дотримувалися фрази, що складається з двох слів: "чиста косметика". Хоча це не нова концепція, останніми роками різко зріс інтерес до так званої чистої косметики, де косметичні продукти нібито не містять шкідливих хімічних речовин. У 2018 році гігант косметики та засобів догляду за шкірою запустив свій ярлик подібної "чистоти", який вони нібито присвоюють своїм продуктам без певних інгредієнтів. Це хороший бізнес: дослідження ринку показують, що глобальна індустрія натуральної та органічної косметики та засобів особистої гігієни, яка зараз оцінюється в 39 мільярдів доларів, як очікується, зросте до 56 мільярдів до 2030 року, пише Inverse.

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Але чи всі інгредієнти, які заявляють бренди, справді шкідливі? Дерматологи розповіли про те, яких інгредієнтів слід уникати та як ставитися до тренду "чистої косметики" у ширшому сенсі.

Що ж таке "чиста косметика"?

Ніра Натан, дерматолог і дослідник з Массачусетської лікарні загального профілю та медичного центру Лахі, каже, що в цілому "знання того, що ви наносите на шкіру, волосся та нігті, дуже важливе. Засоби особистої гігієни або косметичні засоби, які ми використовуємо, можуть викликати шкірну алергію, закупорку пір або щось гірше. Використання продуктів, що містять нешкідливі, але ефективні інгредієнти, має вирішальне значення.

Джеффрі Хсу, дерматолог із Іллінойсу, погодився з цим. Він сказав, що ця тенденція "інформує споживачів про таку необхідну тему. На жаль, багато косметичних компаній по догляду за шкірою використовують безліч речовин, які насправді не підходять для догляду за шкірою. В даний час закони про роздрібну торгівлю засобами по догляду за шкірою та косметичною промисловістю надзвичайно застаріли".

Наприклад, Хсу зазначає, що Європейський Союз забороняє використання понад 1300 хімічних речовин у косметиці. У США це число дорівнює 11.

Хсу і Натан кажуть, що тенденція чистої косметики може бути позитивною, оскільки вона підвищує обізнаність споживачів про певні шкідливі інгредієнти і, як ми сподіваємося, змушує їх приділяти більше уваги етикеткам інгредієнтів, ніж вони приділяли б інакше.

Однак Хсу каже: "Чистий" або "натуральний" не означає, що продукт не містить хімікатів, тому що всі натуральні інгредієнти, звичайно ж, є хімікатами, просто безпечнішими або екологічнішими, а слово "синтетичний" не завжди означає, що продукт містить шкідливі хімікати.

Хсу зазначає, що в останні роки компанії почали "отримувати вигоду від цього страху перед наукою, який був створений їх "натуральними" або "екологічними" продуктами. Найгірший з них — "без хімікатів". Будь-який фахівець у галузі науки або хімії може сказати вам, що немає продуктів, які не містять хімікатів. Наприклад, вода — це хімічна речовина, що міститься в багатьох косметичних продуктах, але важко знайти когось, хто скаржиться на небезпеку води.

Яких інгредієнтів у косметиці слід уникати споживачам

Обидва дерматологи недвозначно говорять про шкоду певних інгредієнтів: у верхній частині списку знаходиться формальдегід.

"Дуже важливо уникати формальдегіду, який може бути присутнім у деяких засобах догляду за волоссям. Відомо, що формальдегід викликає рак у людей при вдиханні або всмоктуванні через шкіру, особливо при багаторазовому впливі високих доз", — говорить Натан.

Хсу каже: "Формальдегід зазвичай ніколи не вказується на етикетках продуктів безпосередньо. У його хімічних формулах майже завжди зазначено, що він виділяє формальдегід". Хсу говорить, що при додаванні у воду ці хімічні формули розкладаються та утворюють молекули формальдегіду. Хсу каже, що замість формальдегіду на етикетці ви можете побачити одне або кілька таких:

2-бром-2-нітропропан-1, 3-діол (бронопол), діазолідинілсечовина, ДМДМ-гідантоїн, імідазолідинілсечовина; гідроксиметилгліцинат натрію; кватерній-15; поліоксиметиленсечовина; Бромопол, гліоксаль, метенамін 5-бром-5-нітро-1, 3-діоксан, ніторпропан-1, формалін, метаналь, метилальдегід та метиленоксид.

І це лише неповний список. "Наскільки мені відомо, існує 32 різновиди формальдегіду, жодна з яких не менш токсична, ніж те, що ми знаємо як формальдегід", — говорить Хсу.

Натан також застерігає від "використання будь-яких продуктів з гідрохіноном, які можна знайти в засобах для знебарвлення або освітлення темних плям, через побоювання алергії та постійного знебарвлення шкіри".

Хсу каже, що дерматологи іноді призначають мазь з гідрохіноном для освітлення пігментації, але "немає причин, з яких він має бути в будь-якому роздрібному догляді за шкірою. Якщо він на якийсь відсоток менший, ніж за рецептом, він не спрацює. Він ефективний, але також заснований на рецепті, тому що це інгредієнт, який дійсно має використовуватись під наглядом дерматолога". У разі використання під наглядом дерматолога лікарі можуть гарантувати його безпечне використання.

Так само, каже Хсу, ретинілпальмітат, синтетична версія ретинолу чи вітаміну А, може бути у списку через дослідження 2012 року, яке показало, що він може прискорити розвиток пухлин та уражень шкіри при нанесенні на шкіру у присутності на сонячному світлі. Проте, каже Хсу, попередження стосується ретинілпальмітату, що міститься у сонцезахисному кремі; Прямий вплив сонця може надати ретинілпальмітату фотоканцерогенні властивості.

"Немає жодних причин, з яких хтось повинен додавати це до сонцезахисних кремів. Роздрібні компанії люблять брати модні інгредієнти і говорити, що вони використовуються в їх продуктах. У випадку з ретинілпальмітатом ці компанії тепер можуть сказати, що у нас є "Святий Грааль антивікового інгредієнта "в цьому продукті", — говорить Хсу.

Вітамін А зміцнює шкіру та відновлює здоров'я шкіри при використанні у певному відсотковому співвідношенні, але Хсу зазначає, що він може не дати багато чого при використанні в концентрації, меншій за приписи.

"Коли ми радимо пацієнтам використовувати вітамін А, зазвичай це окремий продукт, для використання в нічний час. Ми часто даємо їм засіб від компанії по догляду за шкірою медичного класу, де є дослідження, що підтверджують відсотковий вміст вітаміну А в продукті", — говорить він. — Для дерматологів знання дозування, навіть якщо це не інгредієнт ліків, важливо, щоб допомогти пацієнтам виправити стан шкіри та зберегти хороше здоров'я шкіри. Вітамін А, як правило, не слід використовувати протягом світлового дня".

Фталати, які містяться в деяких лаках для нігтів, продуктах для волосся та лосьйонах, також є тими речовинами, які Натан застерігає від використання, "оскільки з'являється все більше доказів того, що вони можуть бути ендокринними руйнівниками". Ендокринні руйнівники — це хімічні речовини, які можуть заважати нормальній передачі гормональних сигналів в організмі.

Інші інгредієнти в списку небажаних продуктів мають відносно легкі наслідки для здоров'я, хоча ви все ж таки можете їх уникати. Сульфати, наприклад, є "поширеними шкірними алергенами, які можуть викликати висипання або роздратування, і їх слід по можливості уникати", — каже Натан.

"Продукти, що містять диметикон, можуть забивати пори, тому я рекомендую уникати їх, коли це можливо. Крім того, уникайте сироваток для брів і вій, що містять аналоги простагландинів. Це може викликати зміну кольору очей або потемніння повік, збільшення западин або затемнення під очима ", — Додає дерматолог.

Хсу також попереджає, що інгредієнт, який просто каже "аромат", може приховувати деякі небезпечні інгредієнти.

"Термін "аромат" за своєю суттю є відром, в яке косметичні компанії можуть покласти будь-який інгредієнт, який вони хочуть, без необхідності розкривати його на етикетці, — каже він, — Коли ви бачите аромат, вказаний без пояснення першоджерела на будь-якій косметичній етикетці, не тільки на духах, а й на кремах для шкіри, шампунях, засобах для миття тіла, губній помаді, на чому завгодно — важливо знати, що вони можуть включати будь-яку кількість приблизно з 3000 потенційно шкідливих косметичних інгредієнтів. Деякі токсичні, деякі ні" .

"Корпораціям не потрібно перераховувати аромати, тому що спочатку це був спосіб приховати комерційну таємницю. Однак згодом цей термін перетворився на "хімічне звалище, отруйну лазівку". Тому я завжди кажу своїм пацієнтам остерігатися цього, якщо вони купують засоби по догляду за шкірою в роздріб", — каже Хсу.

Зрештою, Хсу каже: "Опублікований список є хорошим початком. Крім інгредієнтів, які я спеціально згадав, якщо будь-який з інгредієнтів, перерахованих у списку, має якісь переваги, шкідливі ефекти від них, безумовно, переважують переваги".

Натан додає, що є кілька простих способів знайти продукти, які не містять шкідливих інгредієнтів. "Екологічна робоча група має онлайн-бази даних з можливістю пошуку, де ви можете знайти конкретні інгредієнти, продукти або бренди та дізнатися більше інформації про будь-які потенційні ризики, пов'язані з їх використанням, — каже він, — у багатьох роздрібних продавців товарів для краси та здоров'я також є "чистий фільтр", який ви можете використовувати, щоб включити тільки продукти, перевірені відповідно до їх "чистих" стандартів. Але знайте, що визначення "чистоти" може сильно відрізнятися.

Раніше Фокус писав про найстарішу косметику у світі. Як зазначають експерти, у Китаї використовували косметику для відбілювання шкіри майже за 300 років до того, як давні римляни почали застосовувати цю практику.