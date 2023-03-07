Пеннивайз не виноват. Исследование показывает, что клоунофобию вызывает вовсе не то, что мы думали

Новая работа ученых раскрывает истинные причины возникновения боязни клоунов, и это не то, чего мы могли бы ожидать.

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Пеннивайз, Твисти, Вринкл, Бозо и Роональд Макдональд — всех этих персонажей объединяет нечто общее. Например, что у некоторых людей они вызывают ужас, желание закрыть глаза и бежать в противоположном направлении, пишет New Atlas.

Несмотря на то, что боязнь клоунов, или клоунофобия, достаточно распространена и затрагивает людей разных возрастов и культур, она все еще остается малоизученной. В особенности, когда речь идет о причинах, которые вызывают эту фобию, ведь объектом страха может стать не только противный и страшный клоун из фильмов и рассказов, но также и, казалось бы, безобидный клоун в цирке.

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В новом исследовании ученые из Школы психологии и терапевтических исследований Университета Южного Уэльса (Великобритания) изучили широкое распространение клоунофобии, чтобы понять где она берет свое начало и чем именно клоуны пугают людей.

Отметим, что боязнь клоунов не классифицируется как отдельное состояние в пятом издании Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам. Однако она вполне попадает в категорию специфических фобий в классе тревожных расстройств. В более ранних исследования ученые уже пытались понять причины данной фобии, однако ни одно из них не было сосредоточено именно на происхождении этого конкретного страха клоунов.

В ходе исследования ученые разработали опросник, который помог им изучить индивидуальные реакции на клоунов, а также обнаружить связи между данной фобией и демографическими факторами, в том числе возрастом и полом. Реципиентам предложили ответить на ряд вопросов, связанных с внешним видом клоунов, их поведением, изображением клоунов в фильмах и литературе, а также негативном опыте взаимодействия с клоунами, если таковой был.

В результате ученые отобрали выборку из 987 участников в возрасте от 18 до 72 лет, из них 80% женщин и 20% мужчин. Опрос показал, что чуть больше половины (53,5%) реципиентов указали, что в той или иной степени опасаются клоунов, тогда как лишь 5% заявили, что "очень боятся" их.

Кроме того исследователи обнаружили, что процент сообщающий о крайнем страхе перед клоунами оказался немного выше, чем в других фобиях. Для сравнения:

3,8% животные;

3% кровь, уколы, травмы;

2,8% высота;

1,3% полеты.

Также опрос свидетельствует о том, что женщины гораздо чаще бояться клоунов, чем мужчины. К слову, ученые говорят о том, что эта статистика верна не только для клоунофобии, но и ряда других страхов. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что с возрастом боязнь клоунов становится меньше.

Однако исследователи также обнаружили несколько любопытных фактов. Например, наличие негативного опыта, связанного с клоунами, оказалось наиболее низким среди факторов, способствующих развитию фобии. В то же время негативное изображение клоунов в литературе и кинофильмах было куда более сильным фактором. Однако наиболее сильным фактором, который влиял на развитие фобии, оказались скрытые эмоциональные сигналы. Простыми словами, грим клоуна, как правило, скрывает его истинное выражение лица — это затрудняет понимание его намерений, что в последствии вызывает страх перед клоунами.

Ученые отмечают, что результаты их исследования проливают свет на причину одной из самых распространенных фобий боязни клоунов, а также поднимает множество других вопросов, которые ученые планируют изучить в дальнейших исследованиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему одни люди боятся крови, а другие любят кровавые фильмы.