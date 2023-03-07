Пеннівайз не винен. Дослідження показує, що клоунофобію викликає зовсім не те, що ми думали

Нова робота вчених розкриває справжні причини виникнення остраху клоунів, і це не те, на що ми могли б очікувати.

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Пеннівайз, Твісті, Врінклз, Бозо та Рональд Мак-Дональд — усіх цих персонажів поєднує щось спільне. Наприклад, що в деяких людей вони викликають жах, бажання заплющити очі й бігти в протилежному напрямку, пише New Atlas.

Попри те, що страх клоунів, або клоунофобія, досить поширена та зачіпає людей різного віку й культур, вона все ще залишається маловивченою. Особливо коли йдеться про причини, які викликають цю фобію, адже об'єктом страху може стати не тільки неприємний і страшний клоун із фільмів і оповідань, а й, здавалося б, безневинний клоун у цирку.

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У новому дослідженні вчені зі Школи психології та терапевтичних досліджень Університету Південного Уельсу (Великобританія) вивчили широке поширення клоунофобії, щоб зрозуміти, де вона бере свій початок і чим саме клоуни лякають людей.

Зазначимо, що страх клоунів не класифікується як окремий стан у п'ятому виданні Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів. Однак вона цілком потрапляє до категорії специфічних фобій у класі тривожних розладів. У більш ранніх дослідженнях учені вже намагалися зрозуміти причини цієї фобії, проте жодне з них не було зосереджене саме на походженні цього конкретного страху клоунів.

У ході дослідження вчені розробили опитувальник, який допоміг їм вивчити індивідуальні реакції на клоунів, а також виявити зв'язки між цією фобією і демографічними факторами, у тому числі віком і статтю. Реципієнтам запропонували відповісти на низку питань, пов'язаних із зовнішнім виглядом клоунів, їхньою поведінкою, зображенням клоунів у фільмах і літературі, а також негативному досвіді взаємодії з клоунами, якщо такий був.

У результаті вчені відібрали вибірку з 987 учасників віком від 18 до 72 років, із них 80% жінок і 20% чоловіків. Опитування показало, що трохи більше половини (53,5%) реципієнтів вказали, що тією чи іншою мірою побоюються клоунів, тоді як лише 5% заявили, що "дуже бояться" їх.

Крім того дослідники виявили, що відсоток тих, хто повідомляє про сильний страх перед клоунами, виявився трохи вищим, ніж в інших фобіях. Для порівняння:

3,8% — тварини;

3% — кров, уколи, травми;

2,8% — висота;

1,3% — польоти.

Також опитування свідчить про те, що жінки набагато частіше бояться клоунів, ніж чоловіки. До речі, вчені говорять про те, що ця статистика релевантна не тільки для клоунофобії, а й інших страхів. Результати дослідження також свідчать про те, що з віком страх клоунів стає меншим.

Проте дослідники також виявили кілька цікавих фактів. Наприклад, наявність негативного досвіду, пов'язаного з клоунами, виявилася найнижчою серед факторів, що сприяють розвитку фобії. Водночас негативне зображення клоунів у літературі та кінофільмах було значно сильнішим чинником. Проте найсильнішим чинником, який упливав розвиток фобії, виявилися приховані емоційні сигнали. Простими словами, грим клоуна, як правило, приховує його справжній вираз обличчя — це ускладнює розуміння його намірів, що згодом викликає страх перед клоунами.

Учені відзначають, що результати їхнього дослідження проливають світло на причину однієї з найпоширеніших фобій — страху клоунів, а також порушує безліч інших питань, які вчені планують вивчити в подальших дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому одні люди бояться крові, а інші люблять криваві фільми.