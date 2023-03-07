Волна, лавина и вулкан. Исследование показало, что существует три разных типа женского оргазма

Правда, это же исследование показывают, что женщины, увы, способны ощутить лишь один из этих трех типов.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы разобраться в типах женского оргазма. Для этого они использовали "вибраторы биологической обратной связи" Lioness, пишет IFLScience.

Стоит упомянуть, что компания-изготовитель вибраторов описала этих три вида оргазма еще в 2017 году, однако лишь теперь ученые, так сказать, нашли этому научное подтверждение. В общей сложности в исследовании приняли участие 54 женщины, которые использовали вибратор Lioness и дали свое согласие на сбор данных во время того, как они мастурбировали.

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Отметим, что данные собирались в процессе, а также несколько минут после наступления кульминации, когда вибратор все еще был вставлен, но стимуляция не происходила. Это позволило слепому оценщику определить, когда происходили оргазмы, а также пронаблюдать за типом изменений в сокращениях тазового дна, которые предшествовали и следовали за каждым оргазмом. Сбор данных происходил с помощью датчиков давления и приборов измерения температуры, которые использовались в секс-игрушках.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что всего существует три типа оргазма:

волна;

лавина;

вулкан.

Волна

Этот вид оргазма является наиболее распространенным среди женщин. Результаты исследования свидетельствуют, что испытали 26 из 54 женщин, принимавших участие в исследовании.

По сути, он представляет собой короткую вспышку тазовых сокращений, которой предшествует захватывающий ритм напряжения и расслабления тазового дна.

Лавина

Этот тип оргазма испытали 17 из 54 женщин, принявших участие в исследовании. Он представляет собой высокий уровни сокращений тазового дна, которые сохранялись во время стимуляции, но снижались до и после оргазма.

Отметим, что сами реципиенты описывали свое состояние как "дрожь, охватывающую тело", которая затем превращается во вспышку, вроде "множества приятных спазмов".

Вулкан

Этот тип оргазма испытали 11 из 54 женщин, принявших участие в исследовании. Исследователи отмечают, что этому типу оргазма предшествовало восходящее напряжение тазового дна.

Сами же участницы исследования описывали свое состояние, как напряжение, которое охватывало все тело по мере того, как удовольствие усиливается, а затем "происходит огромное облегчение".

В то же время исследователи обнаружили, что одна женщина может испытывать лишь один тип оргазма из описанных выше трех. Результаты свидетельствуют о том, что у кого-то может быть лишь вулканический оргазм, тогда как другие смогут испытать лишь лавину или волну.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как увеличить приятные ощущения во время секса.