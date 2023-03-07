Хвиля, лавина та вулкан. Дослідження показало, що існує три різні типи жіночого оргазму

Правда, це дослідження показує, що жінки, на жаль, здатні відчути лише один із цих трьох типів.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоби розібратися в типах жіночого оргазму. Для цього вони використовували "вібратори біологічного зворотного зв'язку" Lioness, пише IFLScience.

Варто згадати, що компанія-виробник вібраторів описала ці три види оргазму ще у 2017 році, проте лише тепер учені, так би мовити, знайшли цьому наукове підтвердження. У дослідженні взяли участь 54 жінки, які використовували вібратор Lioness і дали свою згоду на збір даних під час того, як вони мастурбували.

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Зазначимо, що дані збиралися в процесі, а також упродовж кількох хвилин після кульмінації, коли вібратор усе ще був вставлений, але стимуляція не відбувалася. Це дозволило сліпому оцінювачу визначити, коли відбувалися оргазми, а також поспостерігати за типом змін у скороченнях тазового дна, які передували та йшли за кожним оргазмом. Збір даних відбувався за допомогою датчиків тиску та приладів вимірювання температури, які використовувалися в секс-іграшках.

Результати дослідження свідчать, що всього існує три типи оргазму:

хвиля;

лавина;

вулкан.

Хвиля

Цей вид оргазму є найпоширенішим серед жінок. Результати дослідження свідчать, що його відчули 26 із 54 жінок, які брали участь у дослідженні.

По суті, він є коротким спалахом тазових скорочень, якому передує захопливий ритм напруги та розслаблення тазового дна.

Лавина

Цей тип оргазму відчули 17 із 54 жінок, які взяли участь у дослідженні. Це високий рівень скорочень тазового дна, які зберігалися під час стимуляції, але знижувалися до та після оргазму.

Зазначимо, що самі реципієнтки описували свій стан як "тремтіння, що охоплює тіло", який потім перетворюється на спалах, на кшталт "множини приємних спазмів".

Вулкан

Цей тип оргазму отримали 11 із 54 жінок, які взяли участь у дослідженні. Дослідники відзначають, що цьому типу оргазму передувала висхідна напруга тазового дна.

Самі ж учасниці дослідження описували свій стан як напругу, яка охоплювала все тіло в міру того, як задоволення посилюється, а потім "відбувається величезне полегшення".

Водночас дослідники виявили, що одна жінка може відчувати лише один тип оргазму з описаних вище трьох. Результати свідчать, що в когось може бути лише вулканічний оргазм, тоді як інші зможуть випробувати лише лавину чи хвилю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як збільшити приємні відчуття під час сексу.