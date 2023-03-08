Встать на ноги и не умереть от обезвоживания: всего один укол поможет быстро протрезветь

По крайней мере, по словам ученых, это сработало для мышей. На очереди люди.

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В течение многих лет ученые изучали гормон FGF21 в качестве потенциальной защиты от действия алкоголя. Известно, что этот гормон вырабатывается печенью и помогает нам перерабатывать определенные продукты, в особенности это касается алкоголя, пишет Gizmodo.

В более ранних исследованиях ученые уже выяснили, что алкоголь является одним из наиболее мощных индукторов продукции FGF21, и это верно как для мышей, так и для людей. Другое исследование свидетельствует о том, что именно этот гормон увеличивает желание мышей пить воду в состоянии алкогольного опьянения, а это, как известно, необходимо чтобы предотвратить обезвоживание, связанное с алкоголем. К слову, третьи исследования и вовсе свидетельствуют о том, что этот гормон способен подавлять тягу к алкоголю.

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В новом же исследовании ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета сосредоточились на том, как гормон FGF21 может помочь протрезветь. Для этого ученые исследовали мышей, выведенных без способности производить данный гормон, и сравнили их с обычными лабораторными мышами.

Отметим, что в ходе исследования ученые определяли алкогольное опьянение, как потерю "рефлекса восстановления" или способности мыши вставать на лапы, после того, как ее положили на спину. Ученые провели эксперименты, в которых "напоили мышей".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что мыши в обоих группах расщепляли алкоголь в организме с одинаковой скоростью. Однако те, у кого не было гормона FGF21, оставались пьяными дольше, чем обычные мыши. А когда исследователи дали обычным мышам дополнительную дозу гормона, они и вовсе протрезвели на 1,5 часа быстрее, чем контрольная группа пьяных животных.

По словам старшего автора исследования, биохимика Стивена Кливера, они с коллегами обнаружили, что отрезвляющий эффект гормона связан с тем, что он активирует определенную часть мозга, которая ответственна за бдительность. По сути, печень не просто участвует в метаболизме алкоголя, но и посылает гормональный сигнал в мозг, который помогает защитить наш организм от вредных последствий интоксикации, включая потерю сознания и координации. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о том, что увеличив концентрацию гормона с помощью инъекции, можно значительно ускорить процесс протрезвления.

Исследователи понимают, что пока их результаты ограничиваются лишь экспериментами на мышах и, вполне возможно, что введение дополнительной дозы гормона человеку не даст такого же эффекта. Однако, если дополнительное исследование подтвердит эти предварительные выводы, то FGF21 вполне может стать эффективным средством в борьбе с опасными последствиями интоксикации.

Во-первых, исследователи полагают, что их открытие поможет многим пациентам, которые попадают в отделение неотложной помощи с острым отравлением алкоголем. Во-вторых, данный гормон в дальнейшем можно использовать для лечения острых эпизодов отравления алкоголем, а, возможно, даже в борьбе с алкогольной зависимостью.

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