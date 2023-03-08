Встати на ноги та не померти від зневоднення: лише один укол допоможе швидко протверезіти
Принаймні, за словами вчених, це спрацювало для мишей. На черзі люди.
Протягом багатьох років учені вивчали гормон FGF21 як потенційний захист від дії алкоголю. Відомо, що цей гормон виробляється печінкою і допомагає нам переробляти певні продукти, особливо це стосується алкоголю, пише Gizmodo.
У більш ранніх дослідженнях учені вже з'ясували, що алкоголь є одним із найпотужніших індукторів продукції FGF21, і це правильно як для мишей, так і для людей. Інше дослідження свідчить про те, що саме цей гормон збільшує бажання мишей пити воду в стані алкогольного сп'яніння, а це, як відомо, необхідно, щоб запобігти зневодненню, пов'язаному з алкоголем. До речі, треті дослідження взагалі свідчать про те, що цей гормон здатний пригнічувати потяг до алкоголю.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
У новому дослідженні вчені з Південно-Західного медичного центру Техаського університету зосередилися на тому, як гормон FGF21 може допомогти протверезіти. Для цього вчені досліджували мишей, виведених без здатності виробляти цей гормон, і порівняли їх зі звичайними лабораторними мишами.
Зазначимо, що в ході дослідження вчені визначали алкогольне сп'яніння як втрату "рефлексу відновлення" або здатності миші вставати на лапи після того, як її поклали на спину. Вчені провели експерименти, в яких "напоїли мишей".
Результати дослідження свідчать, що миші в обох групах розщеплювали алкоголь в організмі з однаковою швидкістю. Проте ті, хто не мав гормону FGF21, залишалися п'яними довше, ніж звичайні миші. А коли дослідники дали звичайним мишам додаткову дозу гормону, вони взагалі протверезіли на 1,5 години швидше, ніж контрольна група п'яних тварин.
За словами старшого автора дослідження, біохіміка Стівена Клівера, вони з колегами виявили, що протверезний ефект гормону пов'язаний із тим, що він активує певну частину мозку, яка відповідальна за пильність. По суті, печінка не просто бере участь у метаболізмі алкоголю, а й посилає гормональний сигнал у мозок, який допомагає захистити наш організм від шкідливих наслідків інтоксикації, включаючи втрату свідомості й координації. Крім того, результати дослідження свідчать, що, збільшивши концентрацію гормону за допомогою ін'єкції, можна значно прискорити процес протверезіння.
Дослідники розуміють, що поки їхні результати обмежуються лише експериментами на мишах, і цілком можливо, що введення додаткової дози гормону людині не дасть такого ж ефекту. Однак, якщо додаткове дослідження підтвердить ці попередні висновки, FGF21 цілком може стати ефективним засобом у боротьбі з небезпечними наслідками інтоксикації.
По-перше, дослідники вважають, що їхнє відкриття допоможе багатьом пацієнтам, які потрапляють у відділення невідкладної допомоги з гострим отруєнням алкоголем. По-друге, цей гормон надалі можна використовувати для лікування гострих епізодів отруєння алкоголем, а можливо, навіть у боротьбі з алкогольною залежністю.
Раніше Фокус писав про те, що один ковток алкоголю в юності формує залежність на все життя.