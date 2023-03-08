Встати на ноги та не померти від зневоднення: лише один укол допоможе швидко протверезіти

Принаймні, за словами вчених, це спрацювало для мишей. На черзі люди.

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Протягом багатьох років учені вивчали гормон FGF21 як потенційний захист від дії алкоголю. Відомо, що цей гормон виробляється печінкою і допомагає нам переробляти певні продукти, особливо це стосується алкоголю, пише Gizmodo.

У більш ранніх дослідженнях учені вже з'ясували, що алкоголь є одним із найпотужніших індукторів продукції FGF21, і це правильно як для мишей, так і для людей. Інше дослідження свідчить про те, що саме цей гормон збільшує бажання мишей пити воду в стані алкогольного сп'яніння, а це, як відомо, необхідно, щоб запобігти зневодненню, пов'язаному з алкоголем. До речі, треті дослідження взагалі свідчать про те, що цей гормон здатний пригнічувати потяг до алкоголю.

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У новому дослідженні вчені з Південно-Західного медичного центру Техаського університету зосередилися на тому, як гормон FGF21 може допомогти протверезіти. Для цього вчені досліджували мишей, виведених без здатності виробляти цей гормон, і порівняли їх зі звичайними лабораторними мишами.

Зазначимо, що в ході дослідження вчені визначали алкогольне сп'яніння як втрату "рефлексу відновлення" або здатності миші вставати на лапи після того, як її поклали на спину. Вчені провели експерименти, в яких "напоїли мишей".

Результати дослідження свідчать, що миші в обох групах розщеплювали алкоголь в організмі з однаковою швидкістю. Проте ті, хто не мав гормону FGF21, залишалися п'яними довше, ніж звичайні миші. А коли дослідники дали звичайним мишам додаткову дозу гормону, вони взагалі протверезіли на 1,5 години швидше, ніж контрольна група п'яних тварин.

За словами старшого автора дослідження, біохіміка Стівена Клівера, вони з колегами виявили, що протверезний ефект гормону пов'язаний із тим, що він активує певну частину мозку, яка відповідальна за пильність. По суті, печінка не просто бере участь у метаболізмі алкоголю, а й посилає гормональний сигнал у мозок, який допомагає захистити наш організм від шкідливих наслідків інтоксикації, включаючи втрату свідомості й координації. Крім того, результати дослідження свідчать, що, збільшивши концентрацію гормону за допомогою ін'єкції, можна значно прискорити процес протверезіння.

Дослідники розуміють, що поки їхні результати обмежуються лише експериментами на мишах, і цілком можливо, що введення додаткової дози гормону людині не дасть такого ж ефекту. Однак, якщо додаткове дослідження підтвердить ці попередні висновки, FGF21 цілком може стати ефективним засобом у боротьбі з небезпечними наслідками інтоксикації.

По-перше, дослідники вважають, що їхнє відкриття допоможе багатьом пацієнтам, які потрапляють у відділення невідкладної допомоги з гострим отруєнням алкоголем. По-друге, цей гормон надалі можна використовувати для лікування гострих епізодів отруєння алкоголем, а можливо, навіть у боротьбі з алкогольною залежністю.

Раніше Фокус писав про те, що один ковток алкоголю в юності формує залежність на все життя.