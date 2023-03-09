Жила 360 млн лет назад. Оказалось, что древняя "акула" имела совсем другой размер, чем считалось

Новое исследование показало, что одна из самых крупных рыб на Земле была огромной, но вдвое меньше, чем изначально предполагали ученые.

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Настоящее морское чудовище, окаменелый череп которого обнаружили 150 лет назад в США, все эти годы считалось 10-метровым исполином. Но новый анализ ее останков показал, что костная рыба под названием Dunkleosteus terrelli была в 2 раза меньше. И если изначально считалось, что она по форме тела похожа на акулу, то оказалось, что это не так, пишет Live Science.

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Одним из многих древних морских хищников, который бороздил океаны в девонский период (от 419 до 358 млн лет назад) была костная рыба, которую назвали Dunkleosteus terrelli. Впервые ее окаменелые останки обнаружили недалеко от города Кливленд в штате Огайо, США, 150 лет назад. Самый большой череп этой древней рыбы хранится в Кливлендском музее естественной истории.

Ученые предполагают, что тело этой рыбы, как и ее череп, были покрыты толстыми костными пластинами, то есть своеобразной броней. Исследования черепа, длина которого составляет 85 см, показало, что у этого хищника были очень сильные челюсти, которые сжимались с силой в 3,6 тонны.

Ученые предполагют, что так выглядела древняя хищная рыба Dunkleosteus terrelli Фото: Live Science

Но палеонтологи смогли обнаружить только окаменевшие черепа Dunkleosteus terrelli, никаких останков их тел обнаружено не было. Исходя из размера головы ученые предположили, что общая длина этой, как считалось похожей на акулу, рыбы составляла 10 метров.

Рассел Энгельман Университета Кейс Вестерн в Кливленде решил заново изучить окаменелый череп древнего морского хищника. Но его анализ показал, что ранние измерения длины тела рыбы не соответствуют тому, какой она была на самом деле.

Ученый сопоставлял ранние реконструкции тела рыбы с размером ее черепа и выяснил, что эти пропорции не совпадают. Энгельман измерил размеры черепов различных рыб и сравнил их с пропорциями их тела. Он выяснил, что размер и форма черепа тесно связаны с пропорциями тела.

Согласно заключению исследователя, которое он представил в своей научной работе, на самом деле рыба, жившая 360 млн лет назад, имела в длину не 10 метров, а всего четыре. Хотя 4 метра также делают Dunkleosteus terrelli, настоящим гигантом, по сравнению, например, с человеком.

На иллюстрации показан сравнительный размер Dunkleosteus terrelli с человеком. Серым цветом показан размер хищника до нового исследования, а черным - настоящий размер рыбы Фото: Live Science

По словам ученого, он также выяснил, что скорее всего по форме данная рыба напоминала не акулу, как считалось ранее, а больше была похожа на тунца.

Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что странное существо со щупальцами, обитавшее на Земле 500 млн лет назад, не было животным. Оказывается, ученые ошибочно идентифицировали древние окаменелости, которые считались доисторическим водным беспозвоночным.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили структуру костей динозавров, которая позволяла им быть настоящими гигантами.