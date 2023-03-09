Жила 360 млн років тому. Виявилося, що давня "акула" мала зовсім інший розмір, ніж вважалося

Нове дослідження показало, що одна з найбільших риб на Землі була величезною, але вдвічі меншою, ніж спочатку припускали вчені.

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Справжнє морське чудовисько, скам'янілий череп якого виявили 150 років тому в США, усі ці роки вважалося 10-метровим велетнем. Але новий аналіз її решток показав, що кісткова риба під назвою Dunkleosteus terrelli була вдвічі меншою. І якщо спочатку вважалося, що вона формою тіла схожа на акулу, то виявилося, що це не так, пише Live Science.

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Одним із багатьох стародавніх морських хижаків, який борознив океани в девонський період (від 419 до 358 млн років тому) була кісткова риба, яку назвали Dunkleosteus terrelli. Вперше її скам'янілі рештки виявили неподалік від міста Клівленд у штаті Огайо, що в США, 150 років тому. Найбільший череп цієї стародавньої риби зберігається у Клівлендському музеї природної історії.

Учені припускають, що тіло цієї риби, як і її череп, було вкрите товстими кістковими пластинами, тобто своєрідною бронею. Дослідження черепа, довжина якого становить 85 см, показало, що цей хижак мав дуже сильні щелепи, які стискалися із силою в 3,6 тонни.

Учені припускають, що такий вигляд мала стародавня хижа риба Dunkleosteus terrelli Фото: Live Science

Але палеонтологи змогли виявити тільки скам'янілі черепи Dunkleosteus terrelli, жодних решток їхніх тіл виявлено не було. Виходячи з розміру голови, вчені припустили, що загальна довжина цієї риби, яку вважали схожою на акулу, становила 10 метрів.

Рассел Енгельман із Університету Кейс Вестерн у Клівленді вирішив наново вивчити скам'янілий череп стародавнього морського хижака. Але його аналіз показав, що ранні вимірювання довжини тіла риби не відповідають тому, якою вона була насправді.

Учений порівнював ранні реконструкції тіла риби з розміром її черепа та з'ясував, що ці пропорції не збігаються. Енгельман виміряв розміри черепів різних риб і порівняв їх із пропорціями їхнього тіла. Він з'ясував, що розмір і форма черепа тісно пов'язані з пропорціями тіла.

Згідно з висновком дослідника, яке він представив у своїй науковій роботі, насправді риба, яка жила 360 млн. років тому, мала в довжину не 10 метрів, а всього чотири. Хоча 4 метри також роблять Dunkleosteus terrelli справжнім гігантом, порівняно, наприклад, із людиною.

На ілюстрації показано порівняльний розмір Dunkleosteus terrelli з людиною. Сірим кольором показаний розмір хижака до нового дослідження, а чорним — справжній розмір риби. Фото: Live Science

За словами вченого, він також з'ясував, що, швидше за все, за формою ця риба нагадувала не акулу, як вважалося раніше, а більше була схожа на тунця.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, що дивна істота зі щупальцями, яка мешкала на Землі 500 млн років тому, не була твариною. Виявляється, вчені помилково ідентифікували стародавні скам'янілості, які вважалися доісторичним безхребетним водним безхребетним.

Також Фокус писав, що вчені виявили структуру кісток динозаврів, яка дозволяла їм бути справжніми гігантами.