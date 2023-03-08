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Технології та наука

Еволюціонували тричі. Дослідники виявили структуру кісток динозаврів, яка дозволяла їм бути надзвичайно великими

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Фото: Márcio Castro | Gnathovorax cabreirai — герреразавр, що вимер незабаром після закінчення періоду, в якому він жив

Герреразавр — це один з найпримітивніших динозаврів, часто вважається представником групи, що включає предків цих древніх тварин.

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Древні хижаки зазвичай мали неймовірно великі розміри, які дозволяли набагато легші і не такі щільні кістки, як, наприклад, у людей. Вважається, що у них були порожнисті кістки з внутрішніми структурами, відомими як повітряні мішки, схожі до тих, з яких складаються скелети птахів. Ба більше, такі конструкції мали, ймовірно, великий успіх, якщо за період еволюції динозаврів та летючих рептилій з'являлися щонайменше тричі. Про це розповідає Phys.org.

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"Менш щільні кістки містили в собі більше повітря та дозволяли більшій кількості кисню циркулювати в крові динозаврів і птерозаврів, а сьогодні птахів. Окрім цього, вони отримували перевагу спритності у полюванні, для втечі чи боротьби, або ж навіть для самого польоту. Ба більше, не лише використовували менше енергії, але й ефективніше зберігали своє тіло в прохолоді", — говорить Тіто Ауреліано, один з авторів дослідження.

Дослідник детальніше вивчив скам'янілі кістки трьох бразильських видів пізнього тріасу (близько 233 мільйонів років тому), виявленні в найпівденнішому штаті Бразилії. Вважається, що саме тоді і з'явилися динозаври.

Результати дослідження дозволили отримати більше інформації щодо того, коли і як розвинулися певні риси у різних груп. Саме в цьому аналізі вчені ставили собі за мету виявити ознаки наявності повітряних мішків, які були у пізніших видах динозаврів (наприклад, тиранозаврів або велоцирапторів), а також сьогодні є у птахів. Здебільшого такі "капсулки" знаходяться в кістках по всьому тілу поруч із хребетним стовпом.

Фахівці звернулися до комп'ютерної томографії, щоб візуалізувати внутрішні структури останків. Там вони виявили невеликі проміжки у хребцях (отвори для кровоносних судин та кісткового мозку), а також точки кріплення м'язів і сухожиль. Однак ні одні, ні інші не могли безперервно пропускати повітря.

"Тріас характеризується дуже теплим та сухим кліматом. А місце, де знайшли досліджувані останки, знаходилося далеко від моря, в самому серці суперконтиненту Пангея. Через це більша кількість циркуляції кисню в крові набагато ефективніше б охолоджувала організм, і звісно ж давала б таку бажану перевагу, настільки важливу, що еволюція відбулася незалежно і щонайменше тричі" — ділиться Фрезія Рікарді-Бранко з команди дослідників.

динозавр, дослідження динозаврів, історія, кістки динозаврів, останки динозаврів Fullscreen
Циркуляції кисню в крові набагато ефективніше б охолоджувала організм, і звісно ж давала б таку бажану перевагу, настільки важливу, що еволюція відбулася незалежно і щонайменше тричі
Фото: Scientific Reports

Дослідники з Федерального університету Санта-Марія знайшли ці скам'янілості динозаврів між 2011 і 2019 роками. Вони належали трьом видам: Buriolestes schultzi, Pampadromaeus barberenai та Gnathovorax cabreirai.

Перші два з групи довгошиїх динозаврів, завроподоморфи — найбільші тварини, які коли-небудь ходили по планеті. Вони жили в період середньої та нижньої юри й, окрім винятково величезних розмірів, мали особливо товсті кінцівки.

динозавр, дослідження динозаврів, історія, кістки динозаврів, останки динозаврів Fullscreen
Завроподоморфи — найбільші тварини, які коли-небудь ходили по планеті
Фото: Вікіпедія

Третім був герреразавр, один з перших хижих динозаврів, однак незабаром його вид вимер.

Загалом завдяки даним, які дослідники отримали і забрали разом, вдалося виявити, що в орнітозаврів, герреразаврів та зауроподів повітряні "капсули" в кістках еволюціонували незалежно в кожній групі.

Ауреліано ділиться: "Ми виявили, що жоден спільний предок не мав цієї ознаки. Всі три групи, мабуть, розвинули її незалежно".

Ще одними групами древніх тварин, в кістах яких були повітряні мішки, є птерозаври, зокрема птеродактилі, та тероподи (включаючи тиранозаврів і велоцирапторів, а також птахів, що живуть сьогодні). І хоча їхніми спільними предками є B. schultzi і P. barberenai, порожнисті кістки у них розвинулися значно пізніше. Але коли точно, ще належить дослідити.

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