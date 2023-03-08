Эволюционировали трижды. Исследователи обнаружили структуру костей динозавров, которая позволяла им быть очень большими

Герреразавр — это один из самых примитивных динозавров, часто считающийся представителем группы, включающей предков этих древних животных.

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Древние хищники обычно имели невероятно большие размеры, позволявшие намного более легкие и не такие плотные кости, как, например, у людей. Считается, что у них были полые кости с внутренними структурами, известными как воздушные мешки, похожие на те, из которых состоят скелеты птиц. Более того, такие конструкции имели, вероятно, большой успех, если за период эволюции динозавров и летучих рептилий появлялись по меньшей мере трижды. Об этом говорит Phys.org.

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"Меньшие плотные кости содержали в себе больше воздуха и позволяли динозаврам и птерозаврам, а сегодня птицам, больше циркулирующего в их крови кислорода. Кроме этого, они получали преимущество ловкости в охоте, для побега или борьбы, или даже для самого полета. Более того, не только использовали меньше энергии, но и эффективнее сохраняли свое тело в прохладе", — говорит Тито Аурелиано, один из авторов исследования.

Исследователь подробнее изучил окаменевшие кости трех бразильских видов позднего триаса (около 233 миллионов лет назад), обнаруженных в самом южном штате Бразилии. Считается, что тогда и появились динозавры.

Результаты исследования позволили получить больше информации о том, когда и как развились определенные черты у разных групп. Именно в этом анализе ученые ставили своей целью выявить признаки наличия воздушных мешков, которые были в более поздних видах динозавров (например, тираннозавров или велоцирапторов), а также сегодня у птиц. В большинстве своем такие "капсулы" находятся в костях по всему телу рядом с позвоночным столбом.

Специалисты обратились в компьютерную томографию, чтобы визуализировать внутренние структуры останков. Там они обнаружили небольшие промежутки позвонков (отверстия для кровеносных сосудов и костного мозга), а также точки крепления мышц и сухожилий. Однако ни те, ни другие не могли непрерывно пропускать воздух.

"Триас характеризуется очень теплым и сухим климатом. А место, где нашли исследуемые останки, находилось далеко от моря, в самом сердце суперконтинента Пангея. Из-за этого большее количество циркуляции кислорода в крови гораздо эффективнее охлаждало бы организм, и конечно же давало бы такое желанное преимущество, настолько важное, что эволюция произошла независимо и по меньшей мере трижды" — делится Фрезия Рикарди-Бранко из команды исследователей.

[ + – ] Циркуляции кислорода в крови гораздо эффективнее охлаждала бы организм, и конечно же давала бы такое желаемое преимущество, настолько важное, что эволюция произошла независимо и по меньшей мере трижды Фото: Scientific Reports

Исследователи из Федерального университета Санта-Мария обнаружили эти окаменелости динозавров между 2011 и 2019 годами. Они принадлежали трем видам: Buriolestes schultzi, Pampadromaeus barberenai и Gnathovorax cabreirai.

Первые два из группы длинношеих динозавров, завроподоморфы — самые большие животные, когда-либо ходившие по планете. Они жили в период средней и нижней юры и, кроме исключительно огромных размеров, особенно толстые конечности.

[ + – ] Завроподоморфы — самые большие животные, когда-либо ходившие по планете Фото: "Википедия"

Третьим был герреразавр, один из первых хищных динозавров, однако вскоре его вид вымер.

В целом, благодаря данным, которые исследователи получили и забрали вместе, удалось обнаружить, что у орнитозавров, герреразавров и зауроподов воздушные "капсулы" в костях эволюционировали независимо в каждой группе.

Аурелиано делится: "Мы обнаружили, что ни один общий предок не имел этого признака. Все три группы, по-видимому, развили его независимо".

Еще одними группами древних животных, в кистах которых были воздушные мешки, являются птерозавры, в частности птеродактили, и тероподы (включая тираннозавров и велоцирапторов, а также живущих сегодня птиц). И хотя их общими предками являются B. schultzi и P. barberenai, полые кости у них развились значительно позже. Но, если точно, еще предстоит исследовать.

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