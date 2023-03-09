Возрастом 2700 лет. Археологи обнаружили в Судане остатки древнего храма с иероглифами (фото)

Во время раскопок в древнем городе Старая Донгола ученые сделали неожиданное открытие.

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Ученые из Варшавского университета, Польша, во время раскопок в древнем городе Старая Донгола, который находится на территории современного Судана, обнаружили остатки храма, который был построен 2700 лет назад. Некоторые части этого сооружения украшены рисунками и иероглифическими надписями, пишет Live Science.

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Сейчас считается, что основанный в 4 веке город Старая Донгола был до 14 века столицей государства Мукурра, которое занимало территорию севера Судана и юга Египта. В 14 веке город пришел в упадок и был завоеван арабами. Первые раскопки здесь начали проводить еще в начале 60-х годов прошлого века.

Сейчас считается, что основанный в 4 веке город Старая Донгола был до 14 века столицей государства Мукурра, которое занимало территорию севера Судана и юга Египта. В 14 веке город пришел в упадок и был завоеван арабами. Первые раскопки здесь начали проводить еще в начале 60-х годов прошлого века Фото: wikipedia

Но польские ученые обнаружили на месте города древнеегипетский храм, то есть его строительные каменные блоки с иероглифическими надписями и фигурным орнаментом. Ученые считают, что этот храм был построен еще 2700 лет назад, то есть задолго до основания города Старая Донгола. В то время на данной территории, располагалось царство Куш, которое некоторое время подчинялось Древнему Египту.

Ученые из Варшавского университета, Польша, во время раскопок в древнем городе Старая Донгола, который находится на территории современного Судана, обнаружили остатки храма, который был построен 2700 лет назад. Некоторые части этого сооружения украшены рисунками и иероглифическими надписями Фото: Live Science

Но ученые считают открытие такого древнего египетского храма настоящей неожиданностью, ведь за все время раскопок в Старой Донголе столь давних строений не находили. Если этот храм был построен на более чем 1000 лет раньше, чем как считается был основан сам город, это может говорить о том, что большое поселение на этом месте существовало намного раньше. Остатки храма были обнаружены на территории древней крепости, которая изначально было центром города, возле которого затем селились местные жители.

На некоторых каменных блоках сооружения, который был храмом Амона-Ра, известного древнеегипетского бога, ученые обнаружили рисунки и египетские иероглифы. Анализ показал, что эти надписи были созданы в первой половине первого тысячелетия до н.э. Но пока ученые не выяснили принадлежат ли каменные блоки храму, который обнаружили в этом городе, или же это были части другого храма, которые использовали повторно для строительства нового религиозного сооружения.

На некоторых каменных блоках сооружения, который был храмом Амона-Ра, известного древнеегипетского бога, ученые обнаружили рисунки и египетские иероглифы. Анализ показал, что эти надписи были созданы в первой половине первого тысячелетия до н.э. Фото: Live Science

В любом случае ученые считают, что им очень повезло обнаружить остатки этого храма, ведь в радиусе более 100 км от Старой Донголы нет известных памятников египетской архитектуры. По словам ученых, для точного определения даты постройки храма нужны дополнительные исследования, которые могут пролить свет на то, откуда здесь взялись покрытие египетскими рисунками каменные блоки.

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