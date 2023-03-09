Вік 2700 років. Археологи виявили в Судані залишки стародавнього храму з ієрогліфами (фото)

Під час розкопок у стародавньому місті Стара Донгола вчені зробили несподіване відкриття.

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Вчені з Варшавського університету, Польща, під час розкопок у стародавньому місті Стара Донгола, яке знаходиться на території сучасного Судану, виявили залишки храму, який було збудовано 2700 років тому. Деякі частини цієї споруди прикрашені малюнками та ієрогліфічними написами, пише Live Science.

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Зараз вважається, що засноване у 4 столітті місто Стара Донгола було до 14 століття столицею держави Мукурра, яка займала територію півночі Судану та півдня Єгипту. У 14 столітті місто занепало і було завойоване арабами. Перші розкопки тут почали проводити ще на початку 60-х років минулого століття.

Зараз вважається, що засноване у 4 столітті місто Стара Донгола було до 14 століття столицею держави Мукурра, яка займала територію півночі Судану та півдня Єгипту. У 14 столітті місто занепало і було завойоване арабами. Перші розкопки тут почали проводити ще на початку 60-х років минулого століття Фото: wikipedia

Але польські вчені виявили на місці міста давньоєгипетський храм, тобто його будівельні кам'яні блоки з ієрогліфічними написами та фігурним орнаментом. Вчені вважають, що цей храм було збудовано ще 2700 років тому, тобто задовго до заснування міста Стара Донгола. У той час на цій території розташовувалося царство Куш, яке деякий час підпорядковувалося Стародавньому Єгипту.

Вчені з Варшавського університету, Польща, під час розкопок у стародавньому місті Стара Донгола, яке знаходиться на території сучасного Судану, виявили залишки храму, який було збудовано 2700 років тому. Деякі частини цієї споруди прикрашені малюнками та ієрогліфічними написами. Фото: Live Science

Але вчені вважають відкриття такого стародавнього єгипетського храму справжньою несподіванкою, адже за весь час розкопок у Старій Донголі таких давніх будівель не знаходили. Якщо цей храм був побудований на понад 1000 років раніше, ніж, як вважається, було засноване саме місто, це може говорити про те, що велике поселення на цьому місці існувало набагато раніше. Залишки храму були виявлені на території стародавньої фортеці, яка спочатку була центром міста, біля якого селилися місцеві жителі.

На деяких кам'яних блоках споруди, який був храмом Амона-Ра, відомого давньоєгипетського бога, вчені виявили малюнки та єгипетські ієрогліфи. Аналіз показав, що ці написи було створено першій половині першого тисячоліття е. Але поки вчені не з'ясували, чи належать кам'яні блоки храму, який виявили в цьому місті, чи це були частини іншого храму, які використовували повторно для будівництва нової релігійної споруди.

На деяких кам'яних блоках споруди, який був храмом Амона-Ра, відомого давньоєгипетського бога, вчені виявили малюнки та єгипетські ієрогліфи. Аналіз показав, що ці написи було створено першій половині першого тисячоліття н.е. Фото: Live Science

У будь-якому разі вчені вважають, що їм дуже пощастило знайти залишки цього храму, адже в радіусі понад 100 км від Старої Донголи немає відомих пам'яток єгипетської архітектури. За словами вчених, для точного визначення дати спорудження храму потрібні додаткові дослідження, які можуть пролити світло на те, звідки взялися покриття єгипетськими малюнками кам'яні блоки.

Як уже писав Фокус, у Єгипті завершили реставрацію сувою із заклинаннями з Книги мертвих. Цей 16-метровий стародавній папірус виявили у саркофазі у єгипетському поселенні Саккара.

Також Фокус писав про те, як виглядали знамениті піраміди в Гізі, які були гробницями фараонів, одразу після будівництва.

Нагадуємо, що в одній із єгипетських гробниць вчені виявили мумії величезних крокодилів, один з яких був понад 3 метри в довжину, як уже писав Фокус.