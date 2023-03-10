Проследить за светом. Ученые выяснили, как найти червоточины для "прыжков" по Вселенной

Согласно новой теории обнаружить гипотетические кротовые норы не сложно, но не все с этим согласны.

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Группа ученых из Китая представила свое новое исследование, в котором они утверждают, что теория относительности Альберта Эйнштейна и черные дыры могут помочь в поиске гипотетических космических проходов, которые называются червоточины, пишет Space.

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Многие десятилетия ученые со всего мира строят теории о том, как могут выглядеть червоточины или как их еще называют кротовые норы, с помощью которых можно очень быстро переместиться в космосе из одной точки в другую. Учитывая то, что эти космические проходы еще никто никогда не находил, ученые также ищут способы их обнаружить.

Представьте, что вы находитесь на космическом корабле и вместо того, чтобы лететь очень долго к далекой звезде, которая находится, например, на расстоянии в 50 световых лет, вы использует особый проход в космосе – червоточину. Согласно теории, попав в данный объект вы сразу же окажетесь с другой стороны на примерно нужном вам расстоянии.

Представьте, что вы находитесь на космическом корабле и вместо того, чтобы лететь очень долго к далекой звезде, которая находится, например, на расстоянии в 50 световых лет, вы использует особый проход в космосе – червоточину. Согласно теории, попав в данный объект вы сразу же окажетесь с другой стороны на примерно нужном вам расстоянии Фото: LiveScience

Этот процесс можно визуализировать с помощью обычного листа бумаги формата А4. Поставьте по одной точке на противоположных сторонах листа, а затем согните его пополам так, чтобы две точки соприкасались. Затем возьмите обычную ручку или карандаш и проткните этот лист бумаги. В данном случае ручка будет тем самым космическим кораблем, а соприкоснувшиеся точки – проходом в космосе, то есть червоточиной. Исходя из теорий физиков, данные кротовые норы могут таким образом искривлять пространство-время. И через эти проходы может проникнуть любая материя, а не только космический корабль.

Многие десятилетия ученые со всего мира строят теории о том, как могут выглядеть червоточины или как их еще называют кротовые норы, с помощью которых можно очень быстро переместится в космосе из одной точки в другую. Учитывая то, что эти космические проходы еще никто никогда не находил, ученые также ищут способы их обнаружить Фото: sciencefocus.com

Некоторые ученые считают, что на самом деле никаких червоточин не существует, раз их до сих пор не обнаружили, но другие физики-теоретики продолжают настаивать на обратном. Например, недавно группа ученых из Китая создала новое компьютерное моделирования для того, чтобы выяснить, каким образом можно найти червоточины в космосе.

Согласно теории относительности Альберта Эйнштейна, любой объект в космосе, который имеет огромную массу может искривлять пространство- время, в том числе и свет, который исходит от более далекого объекта.

Таким образом, например, сейчас астрономы находят очень далекие галактики, которые невозможно увидеть напрямую. Для этого они используют такие массивные объекты как другие крупные галактики или скопления галактик, которые искривляют и усиливают свет от далеких объектов.

То же самое могут делать и черные дыры, которые считаются одними из самых тяжелых объектов во Вселенной. В новом исследовании ученые предполагают, что червоточины на самом деле имеют скорее всего такую же массу, как и черные дыры. Их моделирование показывает, что такие червоточины могут сделать свет более далеких объектов сильнее примерно в 100 тысяч раз. И это будет ключом к обнаружению кротовых нор.

В новом исследовании ученые предполагают, что червоточины на самом деле имеют скорее всего такую же массу, как и черные дыры. Их моделирование показывает, что такие червоточины могут сделать свет более далеких объектов сильнее примерно в 100 тысяч раз. И это будет ключом к обнаружению кротовых нор Фото: Live Science

То есть с помощью влияния червоточины на окружающее их пространство можно обнаружить эти объекты, считают ученые. В то же время исследователи пришли к выводу, что несмотря на то, что кротовые норы могут усиливать свет также, как и черные дыры, все же разница в этом процессе есть. Собственно, поэтому можно отличить черную дыру от гипотетической червоточины.

По словам ученых, если наблюдать за удаленным объектом, который находится за черной дырой, то можно получить четыре зеркальных снимка этого объекта. Моделирование показало, что в случае с кротовой норой будет получено только три снимка, причем один из них будет очень ярким и более четким.

Хотя это очень интересная теория, но некоторое американские ученые, считают, что обнаружить червоточины будет не так просто, как описали их китайские коллеги. По словам исследователей из США, нужно точно знать, где начинать поиск червоточины, ведь не только черные дыры являются очень массивными объектами, но и очень крупные галактики и скопления галактик тоже являются таковыми. А значит, они также искривляют и усиливают свет, как уже было сказано выше.

Хотя это очень интересная теория, но некоторое американские ученые, считают, что обнаружить червоточины будет не так просто, как описали их китайские коллеги. По словам исследователей из США, нужно точно знать, где начинать поиск червоточины, ведь не только черные дыры являются очень массивными объектами, но и очень крупные галактики и скопления галактик тоже являются таковыми Фото: space.com

Поэтому не ясно, как реализовать на практике данный способ поиска червоточин, хотя американцы и согласны с тем, что новая теория является очень интересной и возможно будущие технологии смогут отличить усиление света, созданное червоточиной от такого же эффекта, созданного другими массивными космическими объектами.

Фокус уже писал о том, что еще 2 года назад появилось исследование, в котором физики утверждают, что нашли способ обнаружить червоточины, которые, по их мнению, скрываются в центрах некоторых галактик.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили с помощью необычной материи создать червоточины для путешествий через Вселенную.