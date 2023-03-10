Простежити за світлом. Вчені з'ясували, як знайти червоточини для "стрибків" по Всесвіту

Згідно з новою теорією виявити гіпотетичні кротові нори не складно, але не всі з цим згодні.

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Група вчених із Китаю представила своє нове дослідження, в якому вони стверджують, що теорія відносності Альберта Ейнштейна та чорні дірки можуть допомогти у пошуку гіпотетичних космічних проходів, які називаються червоточини, пише Space.

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Багато десятиліть вчені з усього світу будують теорії про те, як можуть виглядати червоточини або як їх ще називають кротові нори, за допомогою яких можна швидко переміститися в космосі з однієї точки в іншу. Попри те, що ці космічні проходи ще ніхто ніколи не знаходив, вчені також шукають способи їх виявити.

Уявіть, що ви на космічному кораблі і замість того, щоб летіти дуже довго до далекої зірки, яка знаходиться, наприклад, на відстані 50 світлових років, ви використовуєте особливий прохід у космосі – червоточину. Відповідно до теорії, потрапивши в даний об'єкт ви відразу ж опинитеся з іншого боку на приблизно потрібній вам відстані.

Уявіть, що ви знаходитесь на космічному кораблі і замість того, щоб летіти дуже довго до далекої зірки, яка знаходиться, наприклад, на відстані 50 світлових років, ви використовуєте особливий прохід у космосі – червоточину. Відповідно до теорії, потрапивши в даний об'єкт ви відразу ж опинитеся з іншого боку на приблизно потрібній вам відстані Фото: кора Земли

Цей процес можна візуалізувати за допомогою звичайного аркуша паперу формату А4. Поставте по одній точці на протилежних сторонах аркуша, а потім зігніть його навпіл так, щоб дві точки торкалися. Потім візьміть звичайну ручку або олівець та проткніть цей аркуш паперу. В даному випадку ручка буде тим самим космічним кораблем, а точки, що стикаються, — проходом в космосі, тобто червоточиною. Виходячи з теорій фізиків, дані кротові нори можуть таким чином викривляти простір-час. І через ці проходи може проникнути будь-яка матерія, а не лише космічний корабель.

Багато десятиліть вчені з усього світу будують теорії про те, як можуть виглядати червоточини або як їх ще називають кротові нори, за допомогою яких можна швидко переміститися в космосі з однієї точки в іншу. Зважаючи на те, що ці космічні проходи ще ніхто ніколи не знаходив, вчені також шукають способи їх виявити Фото: sciencefocus.com

Деякі вчені вважають, що насправді жодних червоточинів не існує, раз їх досі не виявили, але інші фізики-теоретики продовжують наполягати на протилежному. Наприклад, нещодавно група вчених із Китаю створила нове комп'ютерне моделювання для того, щоб з'ясувати, яким чином можна знайти червоточини в космосі.

Згідно з теорією відносності Альберта Ейнштейна, будь-який об'єкт у космосі, який має величезну масу, може викривляти простір-час, зокрема і світло, що походить від більш далекого об'єкта.

Таким чином, наприклад, зараз астрономи знаходять дуже далекі галактики, які неможливо побачити безпосередньо. Для цього вони використовують такі масивні об'єкти як інші великі галактики або скупчення галактик, які викривляють та посилюють світло від далеких об'єктів.

Те саме можуть робити і чорні дірки, які вважаються одними з найважчих об'єктів у Всесвіті. У новому дослідженні вчені припускають, що червоточини насправді мають швидше за все таку ж масу, як і чорні дірки. Їх моделювання показує, що такі червоточини можуть зробити світло більш далеких об'єктів сильнішими приблизно в 100 тисяч разів. І це буде ключем до виявлення кротових нір.

У новому дослідженні вчені припускають, що червоточини насправді мають швидше за все таку ж масу, як і чорні дірки. Їх моделювання показує, що такі червоточини можуть зробити світло більш далеких об'єктів сильнішими приблизно в 100 тисяч разів. І це буде ключем до виявлення кротових нір Фото: Live Science

Тобто за допомогою впливу червоточини на навколишній простір можна виявити ці об'єкти, вважають вчені. У той же час дослідники дійшли висновку, що попри те, що кротові нори можуть посилювати світло так само, як і чорні дірки, все ж таки різниця в цьому процесі є. Власне, тому можна відрізнити чорну діру від гіпотетичної червоточини.

За словами вчених, якщо спостерігати за віддаленим об'єктом, який знаходиться за чорною діркою, то можна отримати чотири дзеркальні знімки цього об'єкта. Моделювання показало, що у випадку з кротовою норою буде отримано лише три знімки, причому один з них буде дуже яскравим та чіткішим.

Хоча це дуже цікава теорія, але деякі американські вчені вважають, що виявити червоточини буде не так просто, як описали їхні китайські колеги. За словами дослідників зі США, потрібно точно знати, де починати пошук червоточини, адже не лише чорні дірки є дуже масивними об'єктами, а й дуже великі галактики та скупчення галактик теж є такими. Отже, вони також викривляють і підсилюють світло, як було зазначено вище.

Хоча це дуже цікава теорія, але деякі американські вчені вважають, що виявити червоточини буде не так просто, як описали їхні китайські колеги. За словами дослідників зі США, потрібно точно знати, де починати пошук червоточини, адже не тільки чорні дірки є дуже масивними об'єктами, а й дуже великі галактики та скупчення галактик теж є такими. Фото: space.com

Тому не зрозуміло, як реалізувати на практиці даний спосіб пошуку червоточин, хоча американці і згодні з тим, що нова теорія є дуже цікавою і, можливо, майбутні технології зможуть відрізнити посилення світла, створене червоточиною від такого ж ефекту, створеного іншими масивними космічними об'єктами.

Фокус вже писав про те, що ще два роки тому з'явилося дослідження, в якому фізики стверджують, що знайшли спосіб виявити червоточини, які, на їхню думку, ховаються в центрах деяких галактик.

Також Фокус писав про те, що вчені запропонували за допомогою незвичайної матерії створити червоточини для подорожей через Всесвіт.