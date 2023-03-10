Исследователи оборонных проектов ищут лекарство, чтобы сделать солдат морозостойкими

Организация DARPA ведет поиск лекарств, которые помогут человеку противостоять низким температурам.

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Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) работает над препаратом, который мог бы временно повышать температуру тела людей, делая их устойчивыми к холоду. Биоинженер выиграл грант от DARPA и Пентагона на изучение любых лекарств, способных сделать это, которые будут использовать собственный механизм организма по расщеплению сахара и созданию жировых клеток, пишет IFLScience.

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Процесс выработки тепла в организме называется термогенезом и происходит двумя основными способами.

"Один из них включает дрожь, с которой сталкивался каждый из нас, – объясняет биоинженер Университета Райса Ежи Сабловски в своем заявлении, – Если вы заболеваете и у вас повышается температура, вы начинаете дрожать, и эта дрожь повышает температуру вашего тела. Проблема в том, что вы теряете ловкость рук, и это очень неприятно. Другой тип термогенеза связан с BAT, коричневой жировой тканью, которая способна вырабатывать тепло в результате химической реакции. Термогенез без дрожи включается быстрее, но не так эффективен, поэтому он не может генерировать столько тепла, по крайней мере, у людей".

Препарат будет нацелен на второй тип, используя коричневую жировую ткань для немедленной генерации тепла. Коричневая жировая конь расщепляет сахара с помощью уникального фермента, и этот процесс генерирует достаточно тепла для поддержания жизнедеятельности организма, пока не начнется дрожь.

В отличие от белой жировой ткани, которая является основной проблемой при ожирении, коричневая жировая ткань гораздо полезнее и активизируется только при низких температурах. Она начинает сжигать имеющиеся ресурсы в качестве экстренной меры, что делает ее жизненно важным путем выживания. Если лекарство сможет увеличить этот метаболизм, оно может помочь всем — от солдат до врачей скорой помощи, реагирующих на чрезвычайные ситуации.

Грант позволит исследователям использовать современные технологии скрининга, чтобы просмотреть огромное количество лекарств-кандидатов и найти потенциальный вариант.

"Сначала нужно понять биологию заболевания или физиологического процесса, а затем найти место для вмешательства, например, белок или процесс в клетке, на который можно направить лекарство, – говорит Сабловски, – Именно в этом заключается суть данного проекта. Главное новшество этого метода скрининга заключается в том, что он не зависит от механизма, а это значит, что нам, возможно, не потребуется полностью понимать болезнь или физиологический процесс, прежде чем разрабатывать стратегии по смягчению последствий".

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