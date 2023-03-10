Дослідники оборонних проєктів шукають ліки, щоб зробити солдатів морозостійкими

Організація DARPA веде пошук ліків, які допоможуть людині протистояти низьким температурам.

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Агентство перспективних оборонних дослідницьких проєктів (DARPA) працює над препаратом, який міг би тимчасово підвищувати температуру тіла людей, зробивши їх стійкими до холоду. Біоінженер виграв грант від DARPA та Пентагону на вивчення будь-яких ліків, здатних зробити це, які будуть використовувати власний механізм організму з розщеплення цукру та створення жирових клітин, пише IFLScience.

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Процес вироблення тепла в організмі називається термогенез і відбувається двома основними способами.

"Один з них включає тремтіння, з яким стикався кожен з нас, – пояснює біоінженер Університету Райса Єжи Сабловскі у своїй заяві. – Якщо ви хворієте і у вас підвищується температура, ви починаєте тремтіти, і це тремтіння підвищує температуру вашого тіла. Проблема в тому що ви втрачаєте спритність рук, і це дуже неприємно. Інший тип термогенезу пов'язаний з BAT, коричневою жировою тканиною, яка здатна виробляти тепло в результаті хімічної реакції.Термогенез без тремтіння включається швидше, але не такий ефективний, тому він не може генерувати стільки тепла, принаймні у людей".

Препарат буде орієнтований на другий тип, використовуючи коричневу жирову тканину для негайної генерації тепла. Коричнева жирова тканина розщеплює цукор за допомогою унікального ферменту, і цей процес генерує достатньо тепла для підтримки життєдіяльності організму, доки не почнеться тремтіння.

На відміну від білої жирової тканини, яка є основною проблемою при ожирінні, коричнева жирова тканина набагато корисніша і активізується лише за низьких температур. Вона починає спалювати наявні ресурси як екстрену міру, що робить її життєво важливим шляхом виживання. Якщо ліки зможуть збільшити цей метаболізм, вони можуть допомогти всім — від солдатів до лікарів швидкої допомоги, які реагують на надзвичайні ситуації.

Грант дозволить дослідникам використовувати сучасні технології скринінгу, щоб переглянути величезну кількість ліків-кандидатів та знайти потенційний варіант.

"Спочатку потрібно зрозуміти біологію захворювання або фізіологічного процесу, а потім знайти місце для втручання, наприклад, білок або процес у клітці, на який можна спрямувати ліки, – каже Сабловскі, – Саме в цьому полягає суть даного проєкту. Головне нововведення цього методу скринінгу полягає у тому, що він не залежить від механізму, а це означає, що нам, можливо, не потрібно повністю розуміти хворобу чи фізіологічний процес, перш ніж розробляти стратегії щодо пом'якшення наслідків".

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