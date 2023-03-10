Прорыв в лечении слабоумия. Антитела разрушили очередной барьер на пути к исцелению Альцгеймера

Барьер между кровеносными сосудами и нервной системой не пропускает вредные вещества, но он может препятствовать и полезным методам лечения. Эту проблему решили ученые.

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В поисках путей борьбы с болезнью Альцгеймера исследователи возлагают надежды на использование антител для уничтожения пептидов в мозге, которые вызывают разрушительное образование клубков и бляшек. Однако до сих пор такие методы лечения были безуспешными, пишет New Atlas. Предположив, что проблема связана с тем, что антитела блокируются гематоэнцефалическим барьером, ученые нашли способ вводить их в мозг мышей, страдающих этим заболеванием, и получили обнадеживающие результаты.

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Использование антител для лечения амилоидных бета-пептидов, которые приводят к образованию бляшек в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, уже несколько лет является многообещающей идеей в медицинском сообществе, но результаты были в основном неутешительными. В прошлом году впервые препарат моноклональных антител показал некоторые перспективы в замедлении когнитивного снижения, связанного с этим заболеванием, но всего через несколько месяцев после этой разработки производитель лекарств объявил о провале масштабного клинического испытания 3-й фазы своего собственного препарата моноклональных антител против амилоида.

Однако, поскольку антитела так успешно борются с другими нежелательными веществами в организме, от малярии до сигнальных молекул, участвующих в ревматоидном артрите, ученые не отказались от идеи использовать их для уничтожения пептидов амилоида бета.

Полагая, что проблема может быть связана с тем, что антитела, борющиеся с амилоидом, могут быть слишком большими, чтобы пройти через гематоэнцефалический барьер, исследователи из Токийского медицинского и стоматологического университета спрятали меньшие их части внутри круглых наночастиц, известных как наномицеллы, которые были глюкозилированы – связаны с молекулами сахара. Затем они вводили эти частицы мышам, страдающим болезнью Альцгеймера, в течение 10 недель.

Исследовательская группа не только обнаружила, что инъекции уменьшили количество амилоидных бета-пептидов в мозге, но и уменьшили размер и плотность бляшек, которые в итоге образовались. Более того, они также обнаружили, что у мышей, получавших лечение, навыки обучения и пространственной памяти были лучше, чем у мышей, не получавших лечения, что означает, что лечение может не только замедлить развитие болезни, но и смягчить ее симптомы. Конечно, для того чтобы выяснить, работает ли это лечение на нас, необходимы испытания на людях.

Исследователи говорят, что их наномицеллы на основе сахара могут быть наполнены и другими лекарствами, разрушающими пептиды амилоидной бета-кислоты в мозге, что открывает новый пласт для исследований в области лечения болезни Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о факторе, который способствует появлению болезни Альцгеймера. Ученые провели тщательный анализ предыдущих исследований, а также добавили к нему новые данные и пришли к выводу, что факторы, влияющие на развитие болезни Альцгеймера изменились за последние годы.