Прорив у лікуванні недоумства. Антитіла зруйнували черговий бар'єр на шляху до лікування Альцгеймера

Бар'єр між кровоносними судинами та нервовою системою не пропускає шкідливі речовини, але він може перешкоджати й корисним методам лікування. Цю проблему вирішили вчені.

Related video

У пошуках шляхів боротьби з хворобою Альцгеймера дослідники покладають надії на використання антитіл для знищення пептидів у мозку, які спричиняють руйнівне утворення клубків і бляшок. Однак досі такі методи лікування були безуспішними, пише New Atlas. Припустивши, що проблема пов'язана з тим, що антитіла блокуються гематоенцефалічним бар'єром, учені знайшли спосіб вводити їх у мозок мишей, які страждають на це захворювання, і отримали обнадійливі результати.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Використання антитіл для лікування амілоїдних бета-пептидів, які призводять до утворення бляшок у мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера, вже кілька років є перспективною ідеєю в медичній спільноті, але результати були переважно невтішними. Минулого року вперше препарат моноклональних антитіл показав деякі перспективи уповільнення когнітивного зниження, пов'язаного з цим захворюванням, але через кілька місяців після цієї розробки виробник ліків оголосив провал масштабного клінічного випробування 3-ї фази свого власного препарату моноклональних антитіл проти амілоїду.

Однак, оскільки антитіла так успішно борються з іншими небажаними речовинами в організмі, від малярії до сигнальних молекул, що беруть участь у ревматоїдному артриті, вчені не відмовилися від ідеї використовувати їх для знищення бета-пептидів амілоїду.

Вважаючи, що проблема може бути пов'язана з тим, що антитіла, які борються з амілоїдом, можуть бути надто великими, щоб пройти через гематоенцефалічний бар'єр, дослідники з Токійського медичного та стоматологічного університету сховали менші їхні частини всередині круглих наночастинок, відомих як наноміцели, які були глюкозиловані — пов'язані з молекулами цукру. Потім вони вводили ці частинки мишам, які страждають на хворобу Альцгеймера, протягом 10 тижнів.

Дослідницька група не лише виявила, що ін'єкції зменшили кількість амілоїдних бета-пептидів у мозку, а й зменшили розмір і густину бляшок, які в результаті утворилися. Крім того, вони також виявили, що в мишей, які отримували лікування, навички навчання та просторової пам'яті були кращими, ніж у мишей, які не отримували лікування, що означає, що лікування може не тільки уповільнити розвиток хвороби, але й пом'якшити її симптоми. Звичайно, для того, щоб з'ясувати, чи це лікування працює на нас, необхідні випробування на людях.

Дослідники кажуть, що їхні наноміцели на основі цукру можуть бути наповнені й іншими ліками, що руйнують пептиди амілоїдної бета-кислоти в мозку. Це відкриває новий пласт для досліджень у галузі лікування хвороби Альцгеймера.

Раніше Фокус писав про фактор, що сприяє появі хвороби Альцгеймера. Вчені провели ретельний аналіз попередніх досліджень, а також додали до нього нові дані й дійшли висновку, що фактори, які впливають на розвиток хвороби Альцгеймера, змінилися за останні роки.