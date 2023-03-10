Плавали на каноэ через океаны. Огни "Те Лапа" продолжают ставить ученых в тупик (фото)

Полинезийцы известны как мореплаватели, которые пересекали океан на примитивных каноэ в поисках новых островов, и, что самое невероятное, успешно находили новые места. В этом им помогали таинственные огни "Те Лапа".

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Те Лапа — это таинственные огни, появление которых ставит науку в тупик. Ученым не удалось установить, как этот полинезийский "компас" появляется. И хотя есть множество теорий, все они не способны объяснить это явление. Вполне возможно, что его никогда так и не удастся объяснить, сообщает Ancient Origins.

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Трудно объяснить феномен

Полинезийцы давно рассказывают о таинственном явлении, которое помогало их предкам находить новые острова — Те Лапа, из перевода "мерцающий свет". Этот термин обозначает свет, отражающийся от поверхности океана и следование за которым приводит к новым островам. Древние полинезийские мореплаватели пользовались им как удобным способом навигации, однако современные ученые не могут объяснить его природу.

Впервые это явление стало известно в 1972 году, когда Дэвид Льюис описал его в книге "Мы, мореплаватели". До этого наука без особых проблем объясняла все способы океанской навигации, однако огни Те Лапа оказались настоящей головоломкой. До публикации книги считалось, что полинезийцы не имели ни одного способа навигации, а всего-навсего дрейфовали по океану, случайно наталкиваясь на острова.

Тогдашние ученые не смогли объяснить причины появления огней Те Лапа и позже, в 1993 году Марианна Джордж совершила путешествие с Льюисом, с целью исследовать это явление.

Древние полинезийские мореплаватели пользовались им как удобным способом навигации, однако современные ученые не могут объяснить его природу Фото: Wikimedia Commons

На островах они встретились с Те Алики Кавеей, вождем острова Таумако и одновременно опытным мореплавателем. Он помог исследовательнице не раз увидеть это явление и рассказал о нем подробнее.

На каноэ через океан

Марианна Джордж описала огни Те Лапа как природное явление, вызывающее свечение на воде. С его помощью действительно можно было ориентироваться в океане, правда с некоторыми ограничениями: как отметил Кавея, максимальное расстояние, с которого можно увидеть Те Лапа, составляет около 190 километров, хотя лучше пользоваться огнями с расстояния 160 километров.

Исследователи описывают это явление как линейный свет, появляющийся на горизонте и лучше всего виден ночью. Льюис, также видел огни, описал их как "полосы", "мерцание", "вспышки", "стрелки" или "засветки". Также он заметил, что чем ближе к берегу, тем чаще мерцает.

Как отметил Кавея, максимальное расстояние с которого можно увидеть Те Лапа составляет около 190 километров, хотя лучше всего пользоваться огнями с расстояния 160 километров Фото: Wikimedia Commons

Однако это все не объясняет источник света: Джордж, часто бывавшая в плаваниях исключила целый список вероятных явлений, которые могли бы быть источником огней Те Лапа: огни святого Эльма, кометы, небесные тела, миражи, радуги, полярные сияния и шаровые молнии.

Наука в тупике

Если бы это ни было, ученые не считают, что огни Те Лапа невозможно объяснить. По их мнению, причина непонятности в том, что это плохо исследованное и не задокументированное явление, из-за чего его трудно изучить. Как бы то ни было, устные предания полинезийцев доказывают существование этих огней. На разных островах существуют разные термины, обозначающие это явление — на острове Никунау их называют "Те Мата" ("Слава морей"), а на острове Тонга "Те Тапа" ("Взрыв света").

Полинезийские мореплаватели были задолго до первых европейских путешественников: они покорили Тихий океан на своих примитивных каноэ, преодолевая огромные расстояния. То, как они преуспевали, оставляет науку в тупике и доказывает, что даже с современными возможностями она далеко не всемогуща.

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