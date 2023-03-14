Сбежать из городских джунглей. Ученые говорят, что загородная жизнь не сделает нас счастливыми

Может показаться, что переезд в сельскую местность может принести спокойствие и даже счастье, но новое исследование показывает, что это не всегда так.

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Исследование Хьюстонского университета показало, что жители сельской местности не более удовлетворены своей жизнью, чем жители городских районов. Сельские жители США не считали свою жизнь более значимой, а также были более тревожными, депрессивными и невротичными, пишет News Max.

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Среди причин этого — нехватка специалистов в области психического здоровья, и исследователи отметили всплеск закрытия сельских больниц с 2010 года. Согласно исследованию, почти в 85% всех сельских округов не хватает специалистов в области психического здоровья, хотя сельские жители, по-видимому, нуждаются в большем количестве психологических услуг.

"Очень важно улучшить доступ к психологическим услугам в отдаленных районах и определить, как можно использовать характеристики и ценности сельских сообществ для укрепления положительного психологического здоровья", — сказала исследователь Оливия Атертон, доцент кафедры психологии Хьюстонского университета.

Атертон и ее коллеги проанализировали данные двух крупных продолжительных исследований американцев: среднего возраста в США (MIDUS) и исследования здоровья и выхода на пенсию (HRS).

Они смотрели, были ли разные уровни и изменения в экстраверсии, приятности, открытости, добросовестности и невротизме. Они также изучили, были ли различия или изменения в психологическом благополучии и удовлетворенности жизнью во взрослом возрасте.

"Учитывая далеко идущие последствия неравенства в состоянии здоровья в сельских районах для отдельных лиц, семей и общин, существует настоятельная необходимость в выявлении психологических, социальных и структурных механизмов, ответственных за неравенство, и способов воздействия на эти механизмы для улучшения здоровья населения", — сказал Атертон в пресс-релизе университета.

Ранее Фокус писал о том, что теперь врачи способны определять психологические расстройства по анализу крови. Исследователи разработали анализ крови, позволяющий определить риск развития тревожности у человека, а также определить степень ее тяжести и оптимальный курс лечения.