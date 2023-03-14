Втекти з міських джунглів. Учені кажуть, що заміське життя не зробить нас щасливими

Може здатися, що переїзд у сільську місцевість може дати спокій і навіть щастя, але нове дослідження показує, що це не завжди так.

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Дослідження Г'юстонського університету показало, що мешканці сільської місцевості не більше задоволені своїм життям, ніж мешканці міських районів. Сільські жителі США не вважали своє життя більш значущим, а також були більш тривожними, депресивними та невротичними, пише News Max.

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Серед причин цього — брак спеціалістів у галузі психічного здоров'я, і дослідники наголосили на сплеску закриття сільських лікарень із 2010 року. Згідно з дослідженням, майже у 85% усіх сільських округів не вистачає фахівців у галузі психічного здоров'я, хоча сільські жителі, мабуть, потребують більшої кількості психологічних послуг.

"Дуже важливо покращити доступ до психологічних послуг у віддалених районах і визначити, як можна використовувати характеристики та цінності сільських спільнот для зміцнення позитивного психологічного здоров'я", — сказала дослідниця Олівія Атертон, доцентка кафедри психології Г'юстонського університету.

Атертон і її колеги проаналізували дані двох великих тривалих досліджень американців: середнього віку в США (MIDUS) і дослідження здоров'я та виходу на пенсію (HRS).

Вони дивилися, чи були різні рівні та зміни в екстраверсії, приємності, відкритості, сумлінності й невротизмі. Вони також вивчили, чи були відмінності чи зміни в психологічному добробуті й задоволеності життям у дорослому віці.

"Із огляду на далекосяжні наслідки нерівності в стані здоров'я у сільських районах для окремих осіб, сімей і громад існує нагальна необхідність у виявленні психологічних, соціальних і структурних механізмів, відповідальних за нерівність, і способів впливу на ці механізми для покращення здоров'я населення", — сказав Атертон у пресрелізі університету.

Раніше Фокус писав про те, що тепер лікарі здатні визначати психологічні розлади з аналізу крові. Дослідники розробили аналіз крові, що дозволяє визначити ризик розвитку тривожності в людини, а також визначити ступінь її тяжкості й оптимальний курс лікування.