Знайдено риси характеру, властиві здоровому мозку: вчені розповіли, як їх можна тлумачити

Наш мозок є найскладнішою структурою у відомому людству Всесвіті, тож його взаємозв'язок із нашим характером на фізичному рівні не став здивуванням для вчених. Однак те, як він впливає на нашу сіру речовину з плином часу, наштовхнуло їх на кілька вельми цікавих теорій.

Related video

Дослідження виявили чіткий зв'язок між рисами характеру та структурою нашого мозку. Люди з високим рівнем сумлінності, що характеризуються акуратністю, ефективністю та самодисципліною, як правило, мають більший об'єм сірої речовини у важливих областях мозку, заявили автори. Таким чином навіть наші щоденні звички і манера спілкування можуть сказати дуже багато про стан, у якому перебуває наш мозок, пише PsyBlog.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ці важливі ділянки, в основному в лобовій і медіальній скроневій частках, необхідні нам для різних когнітивних функцій, включно з міркуванням, ухваленням рішень та емоційною регуляцією. Водночас у людей із високим рівнем невротизму, що характеризується схильністю до тривожності, смутку та емоційної нестабільності, обсяг сірої речовини в тих самих ділянках мозку зменшується, кажуть учені.

Вони припускають, що хронічний стрес, який часто відчувають люди з невротичними нахилами, з часом сприяє зменшенню об'єму мозку. Результати дослідження, опублікованого в журналі Neurology in Aging, вказали на можливість того, що тривалий стрес може навіть прискорювати старіння мозку. У дослідженні взяли участь 79 осіб віком від 44 до 88 років, які пройшли як оцінку особистості, так і сканування мозку. Доктор Деніз Хед, співавторка дослідження, наголосила на важливості отриманих результатів, підкресливши чіткий зв'язок між рисами особистості та структурою нашого мозку. Вона припустила, що ці результати можуть означати, що особистість впливає на швидкість старіння мозку, потенційно пропонуючи нове розуміння того, як психологічні чинники можуть впливати на неврологічне здоров'я протягом усього життя людини.

Доктор Джонатан Джексон, провідний автор дослідження, зазначив, що дослідження було зосереджене на префронтальній та медіальній скроневій ділянках, оскільки відомо, що ці ділянки зазнають значних змін з віком і є критичними для таких функцій, як увага, емоції та пам'ять. Дослідження показало, що в людей із вищими показниками невротизму об'єм цих ділянок менший, ніж у їхніх менш невротичних однолітків, а в більш сумлінних — навпаки. Одним з інтригуючих вчених аспектів дослідження є розгляд питання про те, чи можуть зміни особистості сигналізувати про ранні стадії нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера.

Доктор Джексон зазначив, що тонкі зміни в особистості потенційно можуть бути раннім індикатором хвороби і це дослідження відкриває нові можливості для вивчення взаємозв'язку між психічним здоров'ям і структурою мозку, особливо в контексті старіння. Воно підкреслює важливість боротьби зі стресом і підтримки здорових звичок як потенційних стратегій збереження здоров'я мозку з плином часу, вважає він.

Раніше Фокус писав про те, як чищення зубів допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Хвороба Альцгеймера має найрізноманітніші симптоми, одним з яких є зів'янення моторних функцій, які запросто можуть проявлятися в найбуденніших діях.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.