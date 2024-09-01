Найдены черты характера, присущие здоровому мозгу: ученые рассказали, как их можно толковать

Наш мозг является сложнейшей структурой в известной человечеству Вселенной, поэтому его взаимосвязь с нашим характером на физическом уровне не стала удивлением для ученых. Однако то, как он влияет на наше серое вещество с течением времени натолкнуло их на несколько весьма интересных теорий.

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Исследования выявили четкую связь между чертами характера и структурой нашего мозга. Люди с высоким уровнем добросовестности, характеризующиеся аккуратностью, эффективностью и самодисциплиной, как правило, имеют больший объем серого вещества в важных областях мозга, заявили авторы. Таким образом даже наши ежедневные повадки и манера общения могут сказать очень многое о состоянии, в котором находится наш мозг, пишет PsyBlog.

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Эти важные области, в основном в лобной и медиальной височной долях, необходимы нам для различных когнитивных функций, включая рассуждение, принятие решений и эмоциональную регуляцию. В то же время у людей с высоким уровнем невротизма, характеризующегося склонностью к тревожности, печали и эмоциональной нестабильности, объем серого вещества в тех же областях мозга уменьшается, говорят ученые.

Ими предполагается, что хронический стресс, который часто испытывают люди с невротическими наклонностями, со временем способствует уменьшению объема мозга. Результаты исследования, опубликованного в журнале Neurology in Aging, указали на возможность того, что длительный стресс может даже ускорять старение мозга. В исследовании приняли участие 79 человек в возрасте от 44 до 88 лет, которые прошли как оценку личности, так и сканирование мозга. Доктор Дениз Хед, соавтор исследования, отметила важность полученных результатов, подчеркнув четкую связь между чертами личности и структурой нашего мозга. Она предположила, что эти результаты могут означать, что личность влияет на скорость старения мозга, потенциально предлагая новое понимание того, как психологические факторы могут влиять на неврологическое здоровье в течение всей жизни человека.

Доктор Джонатан Джексон, ведущий автор исследования, jnvtnbk, что исследование было сосредоточено на префронтальной и медиальной височной областях, поскольку известно, что эти области претерпевают значительные изменения с возрастом и являются критическими для таких функций, как внимание, эмоции и память. Исследование показало, что у людей с более высокими показателями невротизма объем этих областей меньше, чем у их менее невротичных сверстников, а у более добросовестных — наоборот. Одним из интригующих ученых аспектов исследования является рассмотрение вопроса о том, могут ли изменения личности сигнализировать о ранних стадиях нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Доктор Джексон отметил, что тонкие изменения в личности потенциально могут быть ранним индикатором болезни и это исследование открывает новые возможности для изучения взаимосвязи между психическим здоровьем и структурой мозга, особенно в контексте старения. Оно подчеркивает важность борьбы со стрессом и поддержания здоровых привычек как потенциальных стратегий сохранения здоровья мозга с течением времени, считает он.

Ранее Фокус писал о том, как как чистка зубов помогает выявить болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера имеет самые различные симптомы, одним из которых является увядание моторных функций, которые запросто могут проявляться в самых обыденных действиях.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.