Правильное питание. Ученые рассказали, какая еда может снизить риск развития деменции

Новое исследование показывает, что средиземноморская пища может снизить риск развития деменции на 25%.

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Как показывает исследование ученых, средиземноморская еда, которая состоит из орехов, морепродуктов, цельного зерна и овощей, может снизить риск развития деменции почти на 25%. Такая пища может стать хорошим профилактическим средством, считают ученые, пишет The Guardian.

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Ученые считают, что если их выводы найдут подтверждение в дальнейших исследованиях, то употребление большого количества растительной пищи может служить своеобразной защитой от деменции. И это не зависит от генетической предрасположенности человека.

"Употребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, морепродуктов, которые составляют основу средиземноморской еды могут улучшить здоровье мозга и снизить риск развития деменции на 25%", — говорит Дженис Рэнсон из Эксетерского университета.

Свои выводы ученые сделали на основе исследования образа жизни и употребляемой пищи, основанном на записях, составленных британскими врачами для нескольких десятков тысяч человек в Великобритании.

Оказалось, что у тех люди, которые употребляли в пищу вышеуказанные продукты и не отступали от этой диеты риск развития деменции значительно снизился. По сравнению с теми, кто употреблял другие продукты снижение риска оказалось на уровне почти 25%.

"Деменция влияет на жизнь миллионов людей во всем мире, и в настоящее время существует ограниченное количество вариантов лечения этой болезни", — говорит Оливер Шеннон из Университете Ньюкасла, Великобритания.

Деменция влияет на жизнь миллионов людей во всем мире, и в настоящее время существует ограниченное количество вариантов лечения этой болезни Фото: Live Science

По словам Сьюзан Митчелл из Исследовательского центра Альцгеймера, Великобритания, новое исследование очень интересное, но нужно изучить данные и других жителей планеты, чтобы получить более полную картину.

"Единственного совершенного способа предотвратить появление деменции пока нет. Предыдущие исследования уже показывали, что здоровое сбалансированное питание может помочь снизить риск развития этой болезни. Но точно сказать, что какая-то диета более действенна пока что сложно", — говорит Митчелл.

По словам Дэвида Кертиса из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, скорее всего те люди, о которых идет речь в новом исследовании вообще ведут полностью здоровый образ жизни. Это значит, что нельзя сказать однозначно, что именно средиземноморская диета повлияла на их состояние здоровья, в частности здоровье мозга.

"Пока не ясно снижает ли сама эта пища риск деменции, хотя вполне вероятно, что она может повлиять на это", — говорит Кертис.

В то же время ученый указывает на то, что такая диета скорее всего будет влиять на здоровье сердечно-сосудистой системы в целом и, следовательно, на деменцию, которая появляется из-за сосудистых заболеваний, но она не повлияет на развитие болезни Альцгеймера.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили связь между приемом слабительных и развитием деменции. Люди, которые регулярно принимают слабительные, могут иметь больший риск развития деменции. Новое исследование также показало, что люди, которые использовали несколько слабительных, имели еще более высокий риск.

Также Фокус писал о самом молодом случае появления болезни Альцгеймера. Неврологи в Китае диагностировали болезнь у 19-летнего парня.