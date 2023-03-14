Правильне харчування. Вчені розповіли, яка їжа може знизити ризик розвитку деменції

Нове дослідження показує, що середземноморська їжа може знизити ризик деменції на 25%.

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Як свідчить дослідження вчених, середземноморська їжа, що складається з горіхів, морепродуктів, цільного зерна та овочів, може знизити ризик розвитку деменції майже на 25%. Така їжа може стати добрим профілактичним засобом, вважають вчені, пише The Guardian.

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Вчені вважають, що й їхні висновки знайдуть підтвердження у подальших дослідженнях, то вживання великої кількості рослинної їжі може бути своєрідним захистом від деменції. І це залежить від генетичної схильності людини.

"Вживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, морепродуктів, які складають основу середземноморської їжі, можуть покращити здоров'я мозку та знизити ризик розвитку деменції на 25%", — говорить Дженіс Ренсон з Ексетерського університету.

Свої висновки вчені зробили на основі дослідження способу життя та їжі, що базується на записах, складених британськими лікарями для кількох десятків тисяч людей у Великобританії.

Виявилося, що в тих людей, які вживали в їжу вищезгадані продукти і не відступали від цієї дієти, ризик розвитку деменції значно знизився. Порівняно з тими, хто вживав інші продукти, зниження ризику виявилося на рівні майже 25%.

"Деменція впливає на життя мільйонів людей у всьому світі, і зараз існує обмежена кількість варіантів лікування цієї хвороби", — говорить Олівер Шеннон з Університету Ньюкасла, Великобританія.

Деменція впливає на життя мільйонів людей у всьому світі, і зараз існує обмежена кількість варіантів лікування цієї хвороби. Фото: Live Science

За словами Сьюзан Мітчелл з Дослідницького центру Альцгеймера, Великобританія, нове дослідження є дуже цікавим, але потрібно вивчити дані й інших жителів планети, щоб отримати більш повну картину.

"Єдиного досконалого способу запобігти появі деменції поки немає. Попередні дослідження вже показували, що здорове збалансоване харчування може допомогти знизити ризик розвитку цієї хвороби. Але точно сказати, що якась дієта дієвіша поки що складно", — говорить Мітчелл.

За словами Девіда Кертіса з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США, найімовірніше, ті люди, про яких йдеться в новому дослідженні, взагалі ведуть цілком здоровий спосіб життя. Це означає, що не можна сказати однозначно, що саме середземноморська дієта вплинула на стан здоров'я, зокрема здоров'я мозку.

"Поки не ясно чи знижує сама ця їжа ризик деменції, хоча цілком ймовірно, що вона може вплинути на це", — каже Кертіс.

Водночас вчений вказує на те, що така дієта, найімовірніше, впливатиме на здоров'я серцево-судинної системи в цілому і, отже, на деменцію, яка з'являється через судинні захворювання, але вона не вплине на розвиток хвороби Альцгеймера.

Як уже писав Фокус, вчені виявили зв'язок між прийомом проносних та розвитком деменції. Люди, які регулярно приймають проносні, можуть мати більший ризик деменції. Нове дослідження також показало, що люди, які використовували кілька проносних, мали ще більший ризик.

Також Фокус писав про наймолодший випадок появи хвороби Альцгеймера. Неврологи у Китаї діагностували хворобу у 19-річного хлопця.