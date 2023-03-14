Токсичны и почти не разлагаются: ученые обнаружили "вечные химикаты" в туалетной бумаге

Американские исследователи проверили 21 бренд туалетной бумаги из разных стран и обнаружили во всех изделиях перфторированные химические соединения.

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Ученые из Университета Флориды в США проверили 21 бренд туалетной бумаги. Во всех изделиях были обнаружены перфторированные химические соединения (PFAS), также известные как "вечные химикаты". Об этом говорится в статье The Guardian, опубликованной 13 марта.

Образцы, исследованные учеными, были взяты в Северной и Южной Америках, Западной Европе и странах Африки.

Как уточняется, PFAS токсичны и практически не разлагаются в естественных условиях.

При этом туалетная бумага из переработанного сырья потенциально настолько же опасна, как и обычная.

Из-за соединений отходы, которые люди смывают в унитазы, являются, по всей видимости, значительным источником загрязнения воды. На станции очистки сточных вод химические вещества могут попадать в осадок, который впоследствии разбрасывается на пахотных землях как удобрение или выливается в природные водоемы.

"Туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально основной источник PFAS, попадающий в системы очистки сточных вод", — считают авторы научного исследования.

"Вечные химикаты" включают около 14 тыс. искусственно синтезируемых веществ, в том числе тефлон. Как правило, PFAS используют для придания товарам стойкости к воздействию воды, пятен и тепла. Также их применяют для окраски одежды, упаковок для еды, производства косметики и покрытий для кухонной посуды.

В рамках проведенного исследования ученые из Флориды не стали изучать последствия использования туалетной бумаги с химсоединениями для здоровья людей. Тем не менее, известно, что "вечные химикаты" связаны с развитием онкозаболеваний, осложнениями у плода во время беременности, заболеваниями печени, почек, аутоиммунными расстройствами и другими серьезными проблемами в человеческом организме.

В начале марта издание Inverse опубликовало статью о том, что в последние годы в мире резко возрос интерес к так называемой чистой косметике, в которой косметические продукты якобы не содержат вредных химических веществ. При этом дерматологи рассказали, каких ингредиентов следует избегать и как относиться к тренду "чистой косметика" в более широком смысле.