Токсичні та майже не розкладаються: вчені виявили "вічні хімікати" в туалетному папері

Американські дослідники перевірили 21 бренд туалетного паперу з різних країн і виявили в усіх виробах перфторовані хімічні сполуки.

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Учені з Університету Флориди перевірили 21 бренд туалетного паперу. У всіх виробах були виявлені перфторовані хімічні сполуки (PFAS), також відомі як "вічні хімікати". Про це йдеться в статті The Guardian, опублікованій 13 березня.

Зразки, досліджені вченими, були взяті в Північній і Південній Америках, Західній Європі та країнах Африки.

Як уточнюється, PFAS токсичні та практично не розкладаються в природних умовах.

Водночас туалетний папір із переробленої сировини потенційно настільки ж небезпечний, як і звичайний.

Через з'єднання відходи, які люди змивають в унітази, є, мабуть, значним джерелом забруднення води. На станції очищення стічних вод хімічні речовини можуть потрапляти в осад, який згодом розкидається на орних землях як добриво або виливається в природні водойми.

"Туалетний папір слід розглядати як потенційно основне джерело PFAS, що потрапляє до систем очищення стічних вод", — вважають автори наукового дослідження.

"Вічні хімікати" включають близько 14 тис. штучно синтезованих речовин, у тому числі тефлон. Як правило, PFAS використовують для надання товарам стійкості до впливу води, плям і тепла. Також їх застосовують для фарбування одягу, упаковок для їжі, виробництва косметики та покриттів для кухонного посуду.

У межах проведеного дослідження вчені з Флориди не вивчали наслідки використання туалетного паперу з хімсполуками для здоров'я людей. Проте відомо, що "вічні хімікати" пов'язані з розвитком онкозахворювань, ускладненнями в плода під час вагітності, захворюваннями печінки, нирок, аутоімунними розладами й іншими серйозними проблемами в людському організмі.

На початку березня видання Inverse опублікувало статтю про те, що останніми роками у світі різко зріс інтерес до так званої чистої косметики, в якій косметичні продукти нібито не містять шкідливих хімічних речовин. Водночас дерматологи розповіли, яких інгредієнтів слід уникати і як ставитися до тренду "чистої косметики" в ширшому розумінні.