Хотят получить $2,5 млн: уникальное издание Коперника продадут на аукционе (фото)

Николай Коперник — один из известнейших ученых планеты, исследования которого подвергали сомнению строение мира его современников. Сохранилось немного экземпляров его работ, из-за чего они крайне ценны.

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В следующем месяце планируется продажа уникального экземпляра рукописи Коперника "Об обращении небесных сфер": за него планируют получить 2,5 млн долларов. В издании заменен переплет, а на титульной странице можно увидеть имена первых владельцев, сообщает Live Scince.

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Первое издание работ Николая Коперника, в котором польский астроном доказывал, что Земля вращается вокруг Солнца, планируют продать в следующем месяце. Ожидается, что оно уйдет с молотка по цене 2,5 млн долларов.

Эта книга была впервые опубликована в 1543 году под названием "De revolutionibus orbium coelestium", что в переводе с латыни означает "Об обращении небесных сфер". Этот труд проложил путь для будущих исследователей, таких как Галилео Галилей, и помог рационализировать астрономию.

Созданная ученым гелиоцентрическая модель солнечной системы, в которой планеты вращались вокруг Солнца, противоречила доктрине католической церкви, утверждавшей, что в центре всего находится Земля.

В мире известно о 277 первых изданиях труда Коперника, которые сохранились из 500 напечатанных, но большинство из них принадлежит музеям, библиотекам и другим учреждениям. Только несколько экземпляров есть в частной собственности и случаи их продажи крайне редки. К примеру, в 2008 году аналогичный экземпляр продали за 2,2 млн долларов.

Как утверждают организаторы торгов, этот экземпляр книги в уникальном состоянии: "Редко можно найти в таком состоянии. Это абсолютно идеальная копия" — сказал Кристиан Вестергаард, основатель компании Sophia Rare Books.

Эта фирма занимается продажей редких книг: в частности, сейчас можно приобрести первые статьи Альберта Эйнштейна о теории относительности по цене 22,5 тысячи долларов или отчет по оценке последствий ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС, написанный генерал-лейтенантом штаба Гражданской обороны Николаем Боднарчуком за 12,5 тысячи долларов.

Что касается труда Коперника, то единственным "недостатком" этого экземпляра можно считать замененный ориентировочно в 18 веке переплет. Рукопись также содержит несколько аннотаций, в том числе два имени, нацарапанных на титульной странице — "Brugiere" и "Jacobi Du Roure". Увидеть эти имена можно только под ультрафиолетовым светом.

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