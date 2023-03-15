Хочуть отримати $2,5 млн: унікальне видання Коперника продадуть на аукціоні (фото)

Миколай Коперник — один з найвідоміших науковців планети, дослідження якого ставили під сумнів будову світу його сучасників. Збереглися небагато екземплярів його робіт, через що вони вкрай цінні.

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Наступного місяця планується продаж унікального екземпляра рукопису Коперника "Про обертання небесних сфер": за нього планують отримати 2,5 млн доларів. У видання замінена палітурка, а на титульній сторінці можна побачити імена перших власників, повідомляють Live Scince.

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Перше видання робіт Миколая Коперника, в якому польський астроном доводив, що Земля обертається навколо Сонця планують продати наступного місяця. Очікується, що воно піде з молотка за ціною 2,5 млн доларів.

Ця книга була вперше опублікована у 1543 році під назвою "De revolutionibus orbium coelestium", що в перекладі з латини означає "Про обертання небесних сфер". Ця праця проклала шлях для майбутніх дослідників, таких як Галілео Галілей, та допомогла раціоналізувати астрономію.

Створена науковцем геліоцентрична модель сонячної системи, в якій планети оберталися навколо Сонця, суперечила доктрині католицької церкви, яка стверджувала, що в центрі всього знаходиться Земля.

У світі відомо про 277 перших видань праці Коперника, які збереглися із 500 надрукованих, але більшість з них належить музеям, бібліотекам та іншим установам. Тільки кілька екземплярів є у приватній власності й випадки їх продажу є вкрай рідкісними. Наприклад, у 2008 році аналогічний екземпляр продали за 2,2 млн доларів.

Як стверджують організатори торгів, цей екземпляр книги в унікальному стані:, "Рідко можна знайти в такому стані. Це абсолютно ідеальна копія" — сказав Крістіан Вестергаард, засновник компанії Sophia Rare Books.

Ця фірма займається продажем рідкісних книжок: зокрема, зараз можна придбати перші статті Альберта Енштейна про теорію відносності за ціною 22,5 тис. доларів чи звіт з оцінкою наслідків ядерної катастрофи на Чорнобильскій АЕС, написаний генерал-лейтенантом штабу Цивільної оборони Миколою Боднарчуком за 12,5 тис. доларів.

Щодо праці Коперника, то єдиним "недоліком" цього екземпляру можна вважати замінену орієнтовно у 18-му столітті палітурку. Рукопис також містить кілька анотацій, зокрема два імені, надряпані на титульній сторінці — "Brugiere" і "Jacobi Du Roure". Побачити ці імена можливо тільки під ультрафіолетовим світлом.

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