В Аравийской пустыне найдены места для таинственных ритуалов: им около 7 тыс. лет
Благодаря всестороннему анализу ученым удалось установить, зачем на территории северной Саудовской Аравии строили непонятные постройки 7000 лет назад.
В ходе исследования мустатила, древнего сооружения в Саудовской Аравии, ученые смогли установить вероятное предназначение этих построек. По мнению исследователей, животные останки свидетельствуют о религиозном значении построек, сообщают Phys.org.
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Мустатилы — это прямоугольные каменные постройки, построенные около 7 000 лет назад, с низкими стенами длиной от 20 до 600 метров. Обычно они сосредоточены в северной части Саудовской Аравии: всего было обнаружено около 1600 таких памятников. Впервые исследователи обнаружили его в 1970-х годах.
Раскопки в городе Ал-Ула свидетельствуют о том, что эти постройки, вероятно, использовали в ритуальных целях, а именно для жертвоприношений животных. Мелисса Кеннеди из Университета Западной Австралии, Перт и ее коллеги провели масштабные раскопки в мустатиле, расположенном недалеко от города.
В ходе исследования ученые обнаружили и идентифицировали около 260 фрагментов черепов и рогов крупного домашнего скота и различных животных, в частности коз или газелей.
Большинство останков были сгруппированы вокруг бетила — большого вертикального камня. Радиоуглеродная датировка показала, что он является одним из старейших среди найденных на Аравийском полуострове, а кости — одним из древнейших доказательств приручения рогатого скота в северной Аравии.
Кроме следов жертвоприношений исследователи обнаружили захоронение мужчины, что может свидетельствовать о том, что это место было объектом паломничества. Как считают ученые, ритуальные отложения рогов животных и верхнего черепного элемента в мустатил свидетельствуют о глубине пересечения верований и способов экономической жизни, указывая на гораздо более взаимосвязанный ландшафт и культуру, чем предполагалось ранее для периода неолита в северо-западной Аравии.
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