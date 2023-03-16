В Аравийской пустыне найдены места для таинственных ритуалов: им около 7 тыс. лет

Благодаря всестороннему анализу ученым удалось установить, зачем на территории северной Саудовской Аравии строили непонятные постройки 7000 лет назад.

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В ходе исследования мустатила, древнего сооружения в Саудовской Аравии, ученые смогли установить вероятное предназначение этих построек. По мнению исследователей, животные останки свидетельствуют о религиозном значении построек, сообщают Phys.org.

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Мустатилы — это прямоугольные каменные постройки, построенные около 7 000 лет назад, с низкими стенами длиной от 20 до 600 метров. Обычно они сосредоточены в северной части Саудовской Аравии: всего было обнаружено около 1600 таких памятников. Впервые исследователи обнаружили его в 1970-х годах.

Мустатилы – это прямоугольные каменные сооружения, построенные около 7 000 лет назад, с низкими стенами длиной от 20 до 600 метров Фото: Kennedy et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Раскопки в городе Ал-Ула свидетельствуют о том, что эти постройки, вероятно, использовали в ритуальных целях, а именно для жертвоприношений животных. Мелисса Кеннеди из Университета Западной Австралии, Перт и ее коллеги провели масштабные раскопки в мустатиле, расположенном недалеко от города.

В ходе исследования ученые обнаружили и идентифицировали около 260 фрагментов черепов и рогов крупного домашнего скота и различных животных, в частности коз или газелей.

Большинство останков были сгруппированы вокруг бетила — большого вертикального камня. Радиоуглеродная датировка показала, что он является одним из старейших среди найденных на Аравийском полуострове, а кости — одним из древнейших доказательств приручения рогатого скота в северной Аравии.

Раскопки в городе Ал-Ула свидетельствуют о том, что эти постройки, вероятно, использовались в ритуальных целях, а именно для жертвоприношений животных Фото: Kennedy et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Кроме следов жертвоприношений исследователи обнаружили захоронение мужчины, что может свидетельствовать о том, что это место было объектом паломничества. Как считают ученые, ритуальные отложения рогов животных и верхнего черепного элемента в мустатил свидетельствуют о глубине пересечения верований и способов экономической жизни, указывая на гораздо более взаимосвязанный ландшафт и культуру, чем предполагалось ранее для периода неолита в северо-западной Аравии.

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