В Аравійській пустелі знайдено місця для таємничих ритуалів: їм близько 7 тис. років

Завдяки всебічному аналізу вченим вдалося встановити, навіщо на території північної Саудівської Аравії будували незрозумілі споруди 7000 років тому.

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Під час дослідження мустатіла, древньої споруди в Саудівській Аравії, вчені змогли встановити ймовірне призначення цих будівель. На думку дослідників, тваринні останки свідчать про релігійне значення споруд, повідомляють Phys.org.

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Мустатіли — це прямокутні кам’яні споруди, побудовані близько 7 000 років тому, з низькими стінами завдовжки від 20 до 600 метрів. Зазвичай вони зосереджені у північній частині Саудівської Аравії: всього було виявлено близько 1600 таких пам’яток. Вперше дослідники виявили їх у 1970-х роках.

Мустатіли — це прямокутні кам"яні споруди, побудовані близько 7 000 років тому, з низькими стінами завдовжки від 20 до 600 метрів Фото: Kennedy et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Розкопки в місті Ал-Ула свідчать про те, що ці споруди, ймовірно, використовували в ритуальних цілях, а саме для жертвоприношень тварин. Мелісса Кеннеді з Університету Західної Австралії, Перт, та її колеги провели масштабні розкопки в мустатілі, розташованій неподалік міста.

Під час дослідження вчені виявили та ідентифікували маже 260 фрагментів черепів та рогів великої домашньої худоби та різних тварин, зокрема кіз чи газелей.

Більшість останків була згруповані довкола бетилу — великого вертикального каменю. Радіовуглецеве датування показало, що він є одним з найстаріших серед знайдених на Аравійському півострові, а кістки — одним з найдавніших доказів приручення рогатої худоби в північній Аравії.

Розкопки в місті Ал-Ула свідчать про те, що ці споруди, ймовірно, використовувалися в ритуальних цілях, а саме для жертвоприношеннях тварин Фото: Kennedy et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Окрім слідів жертвоприношень, дослідники виявили поховання чоловіка, що може свідчити про те, що це місце було об’єктом паломництва. Як вважають науковці, ритуальне відкладення рогів тварин і верхнього черепного елемента в мустатіл свідчить про глибину перетину вірувань і способів економічного життя, вказуючи на набагато більш взаємопов’язаний ландшафт і культуру, ніж передбачалося раніше для періоду неоліту в північно-західній Аравії.

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