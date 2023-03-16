Нетипичный клад: ученые показали керамические и металлические фрагменты, которым 2 тыс. лет (фото)

Найденные вещи поздних бронзового века, среди которых фрагменты мечей и копий, объявили сокровищем, несмотря на то, что там не оказалось ни одного "блестящего золотого" предмета, обычно показываемых в новостях.

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В 2019 году кладоискатель обнаружил предметы и фрагменты керамики, которым более 2 тыс. лет. По словам сотрудницы по связям с общественностью, они обладают большой археологической ценностью, пишет BBC News.

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Анна Бут из Совета графства Саффолк делится: "Находка интересна своим содержимым, а также она достаточно велика. Она состоит, в том числе из материалов, датированных средним и поздним бронзовым векам, и, в отличие от большинства сокровищ этого периода, там нет топоров и наконечников копий, а скорее обломки мечей и ножны".

Исследователи также отметили, что предметы находились рядом друг с другом и связаны между собой, а значит, являются единственной находкой. Поэтому это коллекция из более чем двух древних неблагородных металлов (недрагоценных), и соответственно она подпадает под квалификацию как клад (согласно положениям Закона о сокровищах 1996 г. (Приказ об определении сокровища 2002 г.)).

Найденные вещи датированы 1050-800 годами до н.э. и состоят из более чем 300 фрагментов того, что исследователи назвали "обломками металлообработки".

Сотни фрагметнов подробно изучили и занесли в каталоги Фото: SUFFOLK COUNTY COUNCIL

Бут добавляет: "И хотя это не соответствует стереотипному видению "клада", оно все равно имеет большую археологическую ценность. Долгое время археологи считали, что находка — всего лишь куча металлолома, спрятанная для переработки, но мы начинаем видеть закономерности в способах их размещения. Они со своей стороны указывают на то, что здесь могут быть и более глубокие, ритуальные вещи".

По ее словам, это сокровище — отличный пример того, что интереснейшим предметом не всегда является стереотипное "блестящее золото", которое нам обычно показывают в новостях.

Ранее Фокус рассказывал о доказательствах ранней обработки металла в Европе. Оказывается, наши предки использовали уникальную местную разработку небольших общин в Иберии.

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И еще одно уникальное сокровище, которое на этот раз обнаружили в Польше. Его общий вес — около 3 кг, а состоит он примерно из тысячи монет времен 17 века.