Нетиповий скарб: вчені показали керамічні та металеві фрагменти, яким 2 тисячі років (фото)

Знайдені речі пізньої бронзової доби, серед яких фрагменти мечів і списів, оголосили скарбом, попри те, що там не виявилося жодного "блискучого золотого" предмета, які зазвичай показують у новинах.

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У 2019 році шукач скарбів виявив предмети та фрагменти кераміки, яким понад 2 тис. років. За словами співробітниці зі зв'язків з громадськістю, вони мають велику археологічну цінність, пише BBC News.

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Анна Бут із Ради графства Саффолк ділиться: "Знахідка цікава своїм вмістом, а також вона досить велика. Вона складається зокрема з матеріалів, датованих середнім і пізнім бронзовим віком, і, на відміну від більшості скарбів цього періоду, там нема сокир і наконечників списів, а ймовірніше уламки мечів та піхов".

Дослідники також зазначили, що предмети знаходилися поруч одні біля одних і пов'язані між собою, а отже, є єдиною знахідкою. Тому це колекція з більш ніж двох древніх неблагородних металів (недорогоцінних), і відповідно вона підпадає під кваліфікацію як скарб (відповідно до положень Закону про скарби 1996 року (Наказ про визначення скарбу 2002 року)).

Знайдені речі датовані 1050-800 роками до н.е. та складаються із понад 300 фрагментів того, що дослідники назвали "уламками металообробки".

Сотні фрагметнів детально вивчили та занесли в каталоги Фото: SUFFOLK COUNTY COUNCIL

Бут додає: "І хоча це не відповідає стереотипному баченню "скарбу", воно все одно має велику археологічну цінність. Довгий час археологи вважали, що знахідка — всього лише купа металобрухту, захована для перероблення, але ми починаємо бачити закономірності у способах їхнього розміщення. А вони зі свого боку вказують на те, що тут можуть бути й глибші, ритуальні речі".

За її словами, цей скарб — чудовий приклад того, що найцікавішим предметом не завжди є стереотипне "блискуче золото", яке нам зазвичай показують в новинах.

Раніше Фокус розповідав про докази ранньої обробки металу в Європі. Виявляється, наші предки використовували унікальну місцеву розробку невеликих громад в Іберії.

Також ми писали про неймовірний скарб, пов'язаний із культом римського бога. Його виявили в Нідерландах.

Та ще один унікальний скарб, який цього разу виявили у Польщі. Його загальна вага — близько 3 кг, а складається він приблизно з тисячі монет часів 17 століття.