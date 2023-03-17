Красота и уродство. Две противоположные одержимости легендарного художника Леонардо да Винчи

Итальянский мастер рисовал не только традиционно красивых. Как показывает новая выставка в Национальной галерее, его привлекали неправильные, больные и старые лица, изображенные с невероятной точностью и состраданием.

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В своих заметках Леонардо да Винчи делится, что хотя не так много людей научены судить о портретах, каждый чувствует наличие права судить реальных людей, если у них на спине горб, одно плечо выше или ниже, или слишком большой рот или нос. Это замечание, конечно, выразительное, однако, на первый взгляд, может показаться, что он разделял эти предубеждения по отношению к "другим" людям, пишет The Guardian.

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Мы знаем его известные произведения, где изображены настоящие красавицы и очаровательные мужчины. Однако рядом с восхищением молодостью и красотой возникает другая сторона Леонардо — одержимость неправильными, больными и состарившимися лицами, которые он рисовал с удивительной точностью.

"Старая женщина" Квентина Массейса (известная как "Уродливая герцогиня") скопирована с ныне утраченной работы Леонардо Фото: Quinten Massys/The National Gallery, London

Карикатуры Леонардо, как их называли в 18 веке, сегодня одни из тех современных рисунков, которые поражают и шокируют больше всего. Обычно искусство эпохи Возрождения воспринимают как нечто упорядоченное и успокаивающее, однако эти лица вызывают тревогу Мунка и ужас Фрэнсиса Бэкона.

Рисунок Франческо Мельци бюста старой женщины, еще одна копия утраченной карикатуры Леонардо Фото: Francesco Melzi/Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023

Картину "Старая женщина" Квентина Массейса назвали "Уродливая герцогиня", поскольку она также вдохновила на создание иллюстрации Джона Тенниэла к "Приключениям Алисы в стране чудес". Массейс в 1513 году работал в Антверпене, он изобразил лицо, полное хаоса скелетных деформаций под кожей, массивные структурные искривления, растягивающие верхнюю губу женщины, впалые щеки и раздувающие лоб.

Однако ее наряд предназначен произвести впечатление, в частности выделяется похожий на луковицу головной убор, подчеркивающий ее необычные черты. Кажется, что она продает себя своей внешностью, потому что держит в руках цветок, часто являющийся рекламой сексуальных услуг в искусстве эпохи Возрождения.

Однако сам Массейс не является настоящим автором этого образа, ведь это детальная копия утраченной карикатуры Леонардо да Винчи. Это эскиз красным мелом ученика Леонардо Франческо Мельци, сделавшый тот же пропавший рисунок мастера.

Мельци был верным учеником и его копия, несомненно, правдива. Итак, Леонардо спроектировал этот уникальный образ, вплоть до морщинистой груди, выступающей из-под платья. Массейс только завершил его.

"Уродливая герцогиня" является своеобразным окном в удивительный ряд возмутительных, "ненормальных" лиц авторства да Винчи. На другой его карикатуре изображены пожилые мужчины и женщины в своем наряде, кокетливо здоровающиеся. Однако не все так просто.

Лицо мужчины похоже на лицо мумии, а у женщины чуть-чуть виднеется нос. Может ли это быть следствием сифилиса?

На другом мятущемся рисунке Леонардо мужчина стоит к нам спиной. У него торчит рот, похожий на ослиный, толстая индюшачья шея, словно пришитый нос. Однако это еще не все. Над всеми этими искривленными чертами — спираль в матовых волосах, похожая на водоворот, словно колодец, начинающийся в его мозгу.

Леонардо да Винчи "Сатира на старых любовников", около 1490 Фото: Leonardo da Vinci/Royal Collection Trust / © His Majesty King Charles III 2023

Однако точно не известно, что означают эти рисунки. Как и Мельци, сам Леонардо обладал красивым обликом, как считают историки.

И можно было бы считать, что эти два искусных художника просто смеялись над несчастными людьми, однако это не совсем соответствует настроению этих рисунков.

В первую очередь они не совсем смешны. У них есть отчаянная, даже страшная сила, некоторые из них трагичны и полны сострадания.

Кроме этого некоторые из его карикатур словно изображены исподтишка. Возможно, художник сделал очерк на улице, ведь он советовал своим ученикам всегда носить с собой блокнот, чтобы рисовать людей в городе, которые "ссорятся, смеются или дерутся".

Он, безусловно, обращал внимание на странные лица на площади, потому что в другой заметке, рекомендуя зарисовывать незнакомцев, да Винчи добавляет: "Об ужасных лицах я ничего не скажу, потому что они естественно остаются в памяти".

Ему даже снились такие лица. Если долго всматриваться в пятна и трещины на стене, предполагает он, то начнешь видеть вещи, в частности "всякие странные лица". Кроме этого, у него была привычка посещать больницы. Он приходил туда, чтобы встретиться с больными, а когда они умирали, препарировал их.

Некоторые изменения, которые воспроизводит художник, не являются чем-то необычным или болезненным. Это привычные последствия старения. Конкретно такое тело он считал одним из собственных движущих интересов в анатомии. По его словам, у старших людей плоть как дерево. Их лица увядают, а подбородок выпячиваются. Именно это и подчеркивают его карикатуры. Основной темой этих рисунков есть человеческий упадок.

Поэтому у да Винчи был определенный биологический взгляд на само человечество. Мы рождаемся, болеем и умираем. Он не смеется над другими, он изображает универсальное состояние человека в этих рисунках самым мрачным способом, который только возможен. Мы все в одной лодке, потому что являемся биологическими машинами, чья энергия иссякает.

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