В Шотландии раскрыли тайну доисторической гробницы Дуорфи-Стейн (фото)

Мегалитическая памятка времен неолита привлекает внимание своей уникальностью: Дуорфи-Стейн, в отличие от других гробниц этих островов, вырезана из цельного камня.

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Оркнейские острова, расположенные севернее Шотландии, могут похвастаться богатой историей. Одной из реликвий является Дуорфи-Стейн: загадочная доисторическая гробница, расположенная на острове Хой. Она относится к периоду неолита, сообщают Ancient Origins.

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Дуорфи-Стейн: реликвия островов

Оркнейские острова расположены на севере Шотландии. Это архипелаг из около 70 островов, заселенных из которых только 20. С эпохи неолита на островах осталось множество памятников, принадлежащих к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Дуорфи-Стейн, в переводе с английского "камень гнома (карлика)", является мегалитическим могильником, который датируют гранью 3-2 тысячелетия до н.э. Он расположен в центре долины посреди острова Хой, между поселениями Раквик и Куйос: это зеленое и бесплодное место, часто окутанное туманом.

Дуорфи-Стейн представляет собой гробницу, вырезанную в массивном, почти прямоугольном блоке красного известняка, длиной 8,6 метра и шириной 4 метра. Блок немного наклонен и в самой высокой точке его высота составляет около 2,5 метров.

Высота потолка внутри составляет всего-навсего 1 метр, поэтому люди, которые входили внутрь, должны были либо стоять на коленях, либо очень согнуты. Или же быть гномами, что и дало название гробнице Фото: Otter/ CC BY-SA 3.0

Когда-то вход в гробницу, расположенную с западной стороны, прикрывала каменная плита. Сейчас она лежит напротив входа — квадрата размером 1 метр. От него внутрь блока идет проход длиной чуть более 2 метров, с двумя камерами по бокам. Высота потолка внутри составляет всего-навсего 1 метр, поэтому люди, которые входили внутрь, должны были либо стоять на коленях, либо очень согнуты. Или быть гномами, что и дало название гробнице.

С этим местом связано множество легенд. Как следует из названия, один из рассказов утверждает, что внутри когда-то жил гном, по имени Троллид. Согласно другой, гробницу построили, как бы это ни было странно, великаны. Также об этой усыпальнице рассказывал Вальтер Скотт в своем романе "Пират", опубликованном в 1821 году.

Усыпальница неизвестного

Чтобы не говорили легенды, этот памятник относится к эпохе неолита. Возможно, эта гробница принадлежала древнему вождю этого острова или правителю какого-нибудь племени. Пространство гробницы вырезано с большой точностью: ее стены гладкие, с небольшими углублениями там, где должен лежать покойник. В правой камере есть даже "подушка", неотесанный камень. Нет сомнений в том, что древние люди уделили много времени работе, поскольку данный тип камня очень плотный и твердый, а единственными доступными в то время материалами для инструментов был камень и олений рог.

На протяжении веков гробница была разграблена: грабители могил, вместо того чтобы отодвинуть камень, закрывавший вход, вырезали отверстие в потолке. Точное время происшествия неизвестно, но отверстие заметили еще в 16 веке. В наше время оно уже залито бетоном.

Уникальна в своей простоте

Несмотря на свою простоту, Дуорфи-Стейн является уникальной достопримечательностью Шотландии. Сходные гробницы есть только в Южной Европе, а именно в Средиземноморье. Ученые предполагали, что эта гробница является имитацией, однако такая теория отвергнута, поскольку нет никаких доказательств того, что Дуорфи-Стейн имеет прямую связь со средиземноморскими гробницами. Как бы то ни было, эта гробница является единственной на территории Британии усыпальницей периода неолита, которая высечена в скале. Интересно то, что в общем, Дуорфи-Стейн похожа на местные могильники, однако они все построены из отдельных камней, а не высечены из цельных блоков.

Это место всегда было популярным и многие посетители оставили надписи на камне, в том числе и капитан Уильям Маунс Фото: Bruce McAdam/ CC BY-SA 2.0

Это место всегда было популярным и многие посетители оставили надписи на камне, в том числе и капитан Уильям Маунс, который в 1850 году оставил надпись на персидском языке: "Я сидел две ночи и научился терпению". Над персидским языком есть другая его надпись — имя "Маунси", написанное задом наперед латиницей.

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