У Шотландії розкрили таємницю доісторичної гробниці Дворфі-Стейн (фото)

Мегалітична пам’ятка часів неоліту привертає увагу своєю унікальністю: Дворфі-Стейн, на відміну від інших гробниць цих островів, вирізана із суцільного каменю.

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Оркнейські острови, розташовані на північ від Шотландії, можуть похвалитися багатою історією. Однією з реліквій є Дворфі-Стейн: загадкова доісторична гробниця, яка розташована на острові Хой. Вона належить до періоду неоліту, повідомляють Ancient Origins.

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Дворфі-Стейн: реліквія островів

Оркнейські острови розташовані на півночі Шотландії. Це архіпелаг з близько 70 островів, заселені з яких тільки 20. З епохи неоліту на островах залишилося безліч пам’яток, які належать до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Дворфі-Стейн, в перекладі з англійської "камінь гнома (карлика)", є мегалітичним могильником, який датують межею 3-2 тисячоліття до н.е. Він розташований в центрі долини посередині острова Хой, між поселеннями Раквік і Куйос: це зелене і безплідне місце, часто оповите туманом.

Дворфі-Стейн є гробницею, яку вирізали у масивному, майже прямокутному блоці червоного вапняку, довжиною 8,6 метра та шириною 4 метри. Блок трохи нахилений й у найвищій точці його висота становить близько 2,5 метрів.

Висота стелі всередині складає всього-на-всього 1 метр, тож люди, які входили всередину мусили або стояти на колінах, або дуже зігнутися. Або ж бути гномами, що і дало назву гробниці Фото: Otter/ CC BY-SA 3.0

Колись вхід до гробниці, який розташований із західної сторони, прикривала кам’яна плита. Зараз вона лежить навпроти входу — квадрату розміром 1 метр. Від нього всередину блоку йде прохід довжиною трохи більш як 2 метри, з двома камерами по боках. Висота стелі всередині складає всього-на-всього 1 метр, тож люди, які входили всередину мусили або стояти на колінах, або дуже зігнутися. Або ж бути гномами, що і дало назву гробниці.

З цим місцем пов’язано багато легенд. Як випливає з назви, одна з розповідей стверджує, що всередині колись жив гном, на ім'я Троллід. Згідно з іншою, гробницю побудували, як би це не було дивно, велетні. Також, про цю усипальницю розповідав Вальтер Скотт у своєму романі "Пірат", який опублікований у 1821 році.

Усипальниця невідомого

Щоб не казали легенди, ця пам’ятка належить до епохи неоліту. Можливо, ця гробниця належала стародавньому вождю цього острова або правителю якогось плем’я. Простір гробниці вирізаний з великою точністю: її стіни гладкі, з невеликими заглибинами там, де мав би лежати покійник. У правій камері є навіть "подушка", необтесаний камінь. Немає сумнівів щодо того, що древні люди приділили багато часу роботі, оскільки даний тип каменю є дуже щільним та твердим, а єдиними доступними в той час матеріалами для інструментів був камінь та оленячий ріг.

Впродовж століть гробниця була розграбована: грабіжники могил, замість того, щоб відсунути камінь, який закривав вхід, вирізали отвір у стелі. Точний час події невідомий, але отвір помітили ще у 16-му столітті. В наш час його вже залито бетоном.

Унікальна у своїй простоті

Попри свою простоту, Дворфі-Стейн є унікальною пам’яткою Шотландії. Схожі гробниці є тільки в Південній Європі, а саме в Середземномор’ї. Вчені припускали, що ця гробниця є їхньою імітацією, проте така теорія відкинута, оскільки немає жодних доказів того, що Дворфі-Стейн має прямий зв’язок з середземноморськими гробницями. Хай там як, ця гробниця є єдиною на території Британії усипальницею періоду неоліту, яку висічено у скелі. Цікавим є те, що загалом, Дворфі-Стейн схожа на місцеві могильники, проте вони всі побудовані з окремих каменів, а не висічені з цільних блоків.

Це місце завжди було популярним й багато відвідувачів залишили написи на камені, зокрема і капітан Вільям Маунсі Фото: Bruce McAdam/ CC BY-SA 2.0

Це місце завжди було популярним й багато відвідувачів залишили написи на камені, зокрема і капітан Вільям Маунсі, який у 1850 році залишив напис перською мовою: "Я сидів дві ночі й навчився терпіння". Над перською мовою є інший його напис — ім’я "Маунсі", написане задом наперед латиницею.

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