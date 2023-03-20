Ученые обнаружили огромную аномалию из горячей воды в глубинах Тихого океана: что известно

Исследователям уже известно о существовании огромного объема воды с аномально высокой температурой у поверхности Тихого океана. Оказалось, что такое образовании существует и на глубине.

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Ученые впервые заметили существование в Тихом океане у его поверхности огромного участка воды, который имел аномально высокую температуру, еще 10 лет назад. Данное образование получило название "Капля" и наблюдения в следующие годы показало, что оно имеет смертоносное влияние на морскую флору и фауну. Фокус уже подробно писал об этой "Капле" и о причинах ее появления. Но новое исследование показывает, что такой же участок с горячей водой существует и в глубинах Тихого океана, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) представили новое исследование, в котором говорится о том, что огромные участки воды с аномально высокой температурой появляются не только у поверхности Тихого океана, но и глубоко под водой. Ученые считают, что такие объемы аномально теплой воды могут появляться одновременно с поверхностной аномалией, а также отдельно от нее. Также ученые выяснили, что придонные горячие водные аномалии в океане могут иметь более высокую температуру, чем поверхностные аналоги, а также этот период значительного потепления воды длиться намного дольше.

"Мы уже имеем много данных о поверхностных объемах аномально горячей воды в Тихом океане, но исследование подобных аномалий на большой глубине осуществлять намного сложнее. И тем не менее наши данные указывают на более экстремальный характер этих образований. Впервые мы смогли по-настоящему оценить, как эти экстремальные явления развиваются у морского дна", — говорит Диллон Амайя из NOAA.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) представили новое исследование, в котором говорится о том, что огромные участки воды с аномально высокой температурой появляются не только у поверхности Тихого океана, но и глубоко под водой Фото: ScienceAlert

Как показывает новое исследование, эти более глубокие очень теплые течения, которые переносят огромные объемы воды сохраняются намного дольше, чем их аналоги на поверхности Тихого океана. Если сравнивать их температуру с течениями у поверхности, то она намного выше.

Ученые пришли к выводу, что в основном более горячие объемы воды в глубине Тихого океана формируются одновременно вместе с такими же у водной поверхности. По словам исследователей, эти потоки горячей воды, которые имеют температуру выше на 5 градусов, чем остальная вода, перемещаются и смешиваются между собой.

Но на самых глубоких участках океана формируются отдельные потоки воды с аномально высокой температурой, которые могут существовать без появления таких же аналогов на поверхности.

Ученые считают, что придонные очень горячие потоки воды могут также быть смертельно опасными для местной фауны, как уже известная "Капля". Это образование на поверхности океана, как уже писал Фокус, имеет в ширину 800 км и уходит на глубину в 90 км и его появление привело к тому, что погибли миллионы рыб, тысячи птиц и морских животных.

Ученые считают, что огромные выбросы парниковых газов, приводят к появлению таких аномальных участков горячей воды в Тихом океане. Если не прекратить эти выбросы, то такие аномальные участки будут появляться и дальше.

Как уже писал Фокус, из-за огромного загрязнения мирового океана к 2040 году в воде окажется более 500 триллионов пластиковых кусочков. Исследование показывает, что в настоящее время в океане уже плавает более 171 триллиона частиц, а всего через 17 лет их количество увеличится втрое.