Вчені виявили величезну аномалію із гарячої води у глибинах Тихого океану: що відомо

Дослідникам відомо про існування величезного обсягу води з аномально високою температурою біля поверхні Тихого океану. Виявилося, що таке утворення існує і на глибині.

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Вчені вперше помітили існування в Тихому океані біля його поверхні величезної ділянки води, яка мала аномально високу температуру ще 10 років тому. Це утворення отримало назву "Крапля" і спостереження в наступні роки показало, що воно має смертоносний вплив на морську флору та фауну. Фокус вже докладно писав про цю "Краплю" і про причини її появи. Але нове дослідження показує, що така сама ділянка з гарячою водою існує і в глибинах Тихого океану, пише ScienceAlert.

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Вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) представили нове дослідження, в якому йдеться про те, що величезні ділянки води з аномально високою температурою з'являються не тільки на поверхні Тихого океану, а й глибоко під водою. Вчені вважають, що такі обсяги аномально теплої води можуть з'являтися одночасно з поверхневою аномалією, а також окремо від неї. Також вчені з'ясували, що гарячі придонні водні аномалії в океані можуть мати вищу температуру, ніж поверхневі аналоги, а також цей період значного потепління води триватиме набагато довше.

"Ми вже маємо багато даних про поверхневі обсяги аномально гарячої води в Тихому океані, але дослідження подібних аномалій на великій глибині здійснювати набагато складніше. Проте наші дані вказують на більш екстремальний характер цих утворень. Вперше ми змогли по-справжньому оцінити, як ці екстремальні явища розвиваються біля морського дна", — каже Діллон Амайя з NOAA.

Вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) представили нове дослідження, в якому йдеться про те, що величезні ділянки води з аномально високою температурою з'являються не тільки на поверхні Тихого океану, а й глибоко під водою. Фото: ScienceAlert

Як показує нове дослідження, ці глибокі дуже теплі течії, які переносять величезні об'єми води, зберігаються набагато довше, ніж їхні аналоги на поверхні Тихого океану. Якщо порівнювати їх температуру з течіями біля поверхні, вона набагато вище.

Вчені дійшли висновку, що переважно більш гарячі об'єми води в глибині Тихого океану формуються одночасно з такими ж у водної поверхні. За словами дослідників, ці потоки гарячої води, які мають температуру вище на 5 градусів, ніж решта води, переміщуються та змішуються між собою.

Але на найглибших ділянках океану формуються окремі потоки води з аномально високою температурою, які можуть існувати без появи таких аналогів на поверхні.

Вчені вважають, що придонні дуже гарячі потоки води можуть бути смертельно небезпечними для місцевої фауни, як вже відома "Крапля". Це утворення на поверхні океану, як уже писав Фокус, має завширшки 800 км і йде на глибину в 90 км і його поява призвела до того, що загинули мільйони риб, тисячі птахів та морських тварин.

Вчені вважають, що величезні викиди парникових газів призводять до появи таких аномальних ділянок гарячої води в Тихому океані. Якщо не припинити ці викиди, то такі аномальні ділянки з'являтимуться й надалі.

Як вже писав Фокус, через величезне забруднення світового океану до 2040 року у воді опиниться понад 500 трильйонів пластикових шматочків. Дослідження показує, що нині в океані вже плаває понад 171 трильйон частинок, а всього через 17 років їх кількість збільшиться втричі.