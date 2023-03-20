Мертвые воды: катастрофа стала причиной засорения реки миллионами тушек гниющей рыбы (видео)
На запечатленных местными жителями кадрах видна апокалиптическая картина реки, усланной телами миллионов мертвых рыб, через которую почти нереально переплыть даже на моторных лодках.
Еще недавно австралийская глубинка Менинди, находящаяся у реки Дарлинг, спокойно вела рутинную жизнь. Небольшой городок с населением всего в 500 человек уже пережил засуху и наводнения за последние годы, но ничто не могло подготовить его жителей к ужасающим событиям, которые вот-вот должны были превратить красивую и тихую реку рядом с городом в сцену будто бы прямиком из пост-апокалиптического фильма ужасов, пишет Science Alert.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Из-за прошлых наводнений, популяции рыб, таких как костистая сельдь и карп, резко выросли в реке Дарлинг. Хотя это могло казаться отличной новостью для местных рыбаков, в реальности, это стало бомбой замедленного действия, ожидающей, чтобы кто-то или что-то активировал ее. Катализатором всего ныне происходящего стала аномально высокая температура. Из-за изменений климата и повышения температур, наступившая невыносимо жаркая погода привела к усугублению гипоксии, нагревая воду и лишая ее жизненно-необходимого для рыб, особенно в жару, кислорода. Процесс с отступившими паводковыми водами создало идеальную формулу для массовой гибели рыбы.
Хотя для жителей Менинди массовое вымирание рыбы не являлось чем-то новым: предыдущие два вымирания были связаны с продолжительной засухой и цветением токсичных водорослей на протяжении 40 километров, ничто не готовило их к тому, что они наблюдают сегодня. Миллионы гниющей, не подающей признаков жизни рыбы, подобно одеялу укрыли всю водную гладь некогда спокойной и тихой реки, устремляясь вдаль. Плотность мертвой рыбы настолько высокая, что жителям трудно пробираться по реке, даже учитывая использование моторных лодок. Не стоит даже пытаться представить, что происходит с дыхательными путями людей, оказывающихся в эпицентре зловонных плавающих тушек.
При этом, правительство Нового Южного Уэльса поспешило "обрадовать" жителей Менинди, заявив, что "к сожалению, эта массовая гибель не будет последней".
Ранее Фокус писал о том, что традиционные способы увеличения популяции рыбы в озерах — не работают. Новое исследование показало, что добавление мальков в водоемы не увеличивает численность рыбы.