Мертві води: катастрофа стала причиною забруднення річки мільйонами тушок гниючої риби (відео)

На зафіксованих місцевими жителями кадрах видно апокаліптичну картину річки, всіяної тілами мільйонів мертвих риб, через яку майже нереально переплисти навіть на моторних човнах.

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Ще недавно австралійська глибинка Менінді, що розташована біля річки Дарлінг, спокійно вела рутинне життя. Невелике містечко з населенням всього в 500 осіб вже пережило посуху і повені за останні роки, але ніщо не могло підготувати його мешканців до жахливих подій, які ось-ось мали перетворити красиву і тиху річку поруч із містом на сцену начебто прямо з пост-апокаліптичного фільму жахів, пише Science Alert.

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Через минулі повені, популяції риб, зокрема костистого оселедця і коропа, різко зросли в річці Дарлінг. Хоча це могло здаватися чудовою новиною для місцевих рибалок, в реальності це стало бомбою сповільненої дії, яка чекає, щоб хтось, або щось активувало її. Каталізатором всього, що нині відбувається, стала аномально висока температура. Через зміни клімату і підвищення температури нестерпно спекотна погода призвела до посилення гіпоксії, нагріваючи воду і позбавляючи її життєво-необхідного для риб, особливо у спеку, кисню. Процес із паводковими водами, що відступили, створив ідеальну формулу для масової загибелі риби.

Хоча для жителів Менінді масове вимирання риби не було чимось новим: попередні два вимирання були пов'язані з тривалою посухою і цвітінням токсичних водоростей уздовж 40 кілометрів, ніщо не готувало їх до того, що вони спостерігають сьогодні. Мільйони гниючої риби, що не подає ознак життя, подібно до ковдри вкрили всю водну гладь колись спокійної і тихої річки, спрямовуючись у далечінь. Щільність мертвої риби настільки висока, що жителям важко пробиратися по річці, навіть з огляду на використання моторних човнів. Не варто навіть намагатися уявити, що відбувається з дихальними шляхами людей, які опиняються в епіцентрі смердючих плаваючих тушок.

При цьому, уряд Нового Південного Уельсу поспішив "порадувати" жителів Менінді, заявивши, що "на жаль, ця масова загибель не буде останньою".

На жаль, ця масова загибель не буде останньою

Раніше Фокус писав про те, що традиційні способи збільшення популяції риби в озерах не працюють. Нове дослідження показало, що додавання мальків до водойм не збільшує чисельність риби.