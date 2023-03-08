Математика так не працює. Додавання мальків до озер насправді не збільшить улов

Дослідження показує, що зариблення водойм зовсім не збільшує популяцію риб, а отже і не покращує риболовлю.

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Щорічно агентства з охорони дикої природи по всьому світу викидають у водоймища мільйони мальків, переслідуючи всього дві цілі: підтримати і розширити популяцію, а також дати рибалкам те, що вони могли б упіймати, пише Anthropocene.

Хоча це може здатися цілком логічним — додай більше риби, отримай більше риби, проте нове дослідження доводить, що математика так не працює. Вчені дійшли висновку, що просте додавання більшої кількості риби у водоймища, на жаль, не матиме довгострокового ефекту. Водночас вчені виявили, що навколишнє середовище — ось на чому насправді варто зосередитися, щоб вирішити це завдання.

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За словами вченого з Інституту прісної води імені Лейбніца в Німеччині Йоханнеса Радінгера, сильніший довгостроковий вплив на відновлення видів і популяцій риб, ймовірно, вплине на відновлення центральних екологічних процесів і місць проживання. Дослідники зазначають, що їх нове дослідження ставить під сумнів не тільки штучне поповнення популяцій риб, але також і порушує питання про потенційні підводні камені будь-якої ініціативи, спрямованої на збільшення кількості того чи іншого виду в диких умовах.

У процесі дослідження Рідінгер з колегами використовували гібридний підхід, під час якого перетворили мережу з двох десятків ставків на такі собі лабораторії просто неба. Під час дослідження вчені хотіли перевірити ефективність двох основних підходів до покращення популяцій риб:

розширення довкілля;

додавання більшої кількості риби.

У деяких ставках вони створили неглибоке підводне довкілля, в інші — скидали зв'язки паличок, які могли б послужити для риб укриттям, а треті — не зазнавали будь-яких змін. Потім у всі ці озера містилася риба. Загалом експеримент продовжився 6 років — почався за 2 роки до переробки озера і продовжився ще 4 роки вже після того, як його було завершено.

У процесі дослідження вчені відвідували кожне з озер та ловили рибу за допомогою мереж та електричного струму, що приголомшував рибу. Вчені виявили, що у тих водоймах, які були "облагороджені", кількість риби зросла в 2,7 рази порівняно з тими, що залишилися недоторканими. Водночас, додавання паличок до озер, які служили укриттям для риб, просто не мало особливого ефекту.

Дослідники вважають, що будівництво мілководних зон є більш ефективним способом розширення популяції риб і це, мабуть, пов'язане з тим, що вони привабливі для риб як нерестовищ і будинків для мальків, які можуть там жити, уникаючи хижаків. Про це свідчить і статистика, адже показники молодих особин розміром менше 10 см були більш ніж у 5 разів вищими в таких озерах.

Водночас дослідники припускають, що в озерах, де довкілля та джерела їжі обмежують кількість риб, додавання більшої кількості нових особин тільки створює більше конкуренції.

Раніше Фокус писав про те, що в США зловили "золоту" рибу з рідкісною мутацією, яка робить її легкою здобиччю.