Математика так не работает. Добавление мальков в озера на самом деле не увеличит улов

Исследование показывает, что зарыбление водоемов вовсе не увеличивает популяцию рыб, а следовательно и не улучшает рыбалку.

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Ежегодно агентства по охране дикой природы по всему миру выбрасывают в водоемы миллионы мальков, преследуя всего две цели: поддержать и расширить популяцию, а также дать рыбакам то, что они могли бы поймать, пишет Anthropocene.

Хотя это может показаться вполне логичным — добавь больше рыбы, получи больше рыбы, однако новое исследование доказывает, что математика так не работает. Ученые пришли к выводу, что простого добавления большего количества рыбы в водоемы, увы, не возымеет долгосрочного эффекта. В то же время ученые обнаружили, что окружающая среда — вот на чем на самом деле стоило бы сосредоточиться, чтобы решить эту задачку.

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По словам ученого из Института пресной воды имени Лейбница в Германии Йоханнеса Радингера, более сильное долгосрочное воздействие на восстановление видов и популяций рыб, вероятно, окажет восстановление центральных экологических процессов и мест обитания. Исследователи отмечают, что их новое исследование ставит под сомнение не только искусственное пополнение популяций рыб, но также и поднимает вопрос о потенциальных подводных камнях любой инициативы, направленной на увеличение количества того или иного вида в диких условиях.

В ходе исследования Ридингер с коллегами использовали гибридный подход, в ходе которого превратили сеть из двух десятков прудов в такие себе лаборатории под открытым небом. В ходе исследования ученые хотели проверить эффективность двух основных подходов к улучшению популяций рыб:

расширение среды обитания;

добавление большего количества рыбы.

В некоторых прудах они создали неглубокую подводную среду обитания, в другие — сбрасывали связки палочек, которые могли бы послужить для рыб укрытием, а третьи — не подвергались каким-либо изменениям. Затем во все эти озера помещалась рыба. В общей сложности эксперимент продлился 6 лет — начался за 2 года до переделки озера и продлился еще 4 года уже после того, как она была завершена.

В ходе исследования ученые посещали каждое из озер и ловили рыбу с помощью сетей и электрического тока, который оглушал рыбу. Ученые обнаружили, что в тех водоемах, которые были "облагорожены", количество рыбы возросло в 2,7 раза в сравнении с теми, которые остались нетронутыми. В то же время, добавление палочек в озера, которые служили укрытием для рыб, попросту не имело особого эффекта.

Исследователи полагают, что строительство мелководных зон является более эффективным способом расширения популяции рыб и это, видимо, связано с тем, что они привлекательны для рыб в качестве нерестилищ и домов для мальков, которые могут там жить, избегая хищников. Об этом свидетельствует и статистика, ведь показатели молодых особей размером менее 10 см были более чем в 5 раз выше в таких озерах.

В то же время исследователи предполагают, что в озерах, где среда обитания и источники пищи ограничивают количество рыб, добавление большего количества новых особей только создает больше конкуренции.

Ранее Фокус писал о том, что в США поймали "золотую" рыбу с редкой мутацией, которая делает ее легкой добычей.