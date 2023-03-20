Самые мощные челюсти: ученые рассказали, у каких животных на Земле самый сильный укус

Самая большая сила укуса принадлежит не только ныне живущим животным, но и давно вымершим.

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Ученым уже известно, что некоторые вымершие хищники имели огромную силу укуса. То же можно сказать и о некоторых живущих сейчас представителях животного мира. И те, и другие обитали и обитают не только на суше, но и в воде. Так какие же ископаемые и ныне живущие хищники обладают самой большой силой укуса? На этот вопрос дают ответ ученые в статье для издания Live Science.

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По словам ученых, силой укуса считается сила, которую создают мышцы и кости верхней и нижней челюсти при укусе животного. Хищники, которые обладают большой силой укуса запросто могут удерживать свою жертву, а некоторые даже могут прокусить особо прочную "броню".

У какого животного на Земле самый сильный укус?

Сейчас ученые считают, что самый мощный укус среди ныне живущих животных на Земле имеет гребнистый крокодил. Этот хищник, длина которого может достигать от 3,5 до 6 метров является самым крупным наземным хищником на планете. Сила укуса этого крокодила составляет 16 460 ньютонов. Для сравнения 1 ньютон примерно равен давлению, создаваемому с помощью 100 граммов веса. То есть челюсти гребнистого крокодила имеют такую силу укуса, что никакая жертва не сможет никогда вырваться.

Сейчас ученые считают, что самый мощный укус среди ныне живущих животных на Земле имеет гребнистый крокодил Фото: Live Science

Конкурентами гребнистого крокодила среди живущих на Земле животных могут быть косатки и белые акулы. Пока что точную силу укуса этих морских хищников вычислить не удалось, но существуют предположения, что она огромная и может быть больше, чем у крокодила. Ученые считают, что косатки обладают силой укуса в 84 516 ньютонов, а белые акулы обладают силой укуса в 18 000 ньютонов.

Ученые считают, что косатки обладают силой укуса в 84 516 ньютонов Фото: wikipedia

Силу укуса ученые могут измерить, когда животные кусают датчики силы, например, так был изучен укус гребнистого крокодила. Что касается косаток и белых акул, то информация об их силе укуса основана на данных о строении их тел, а также форме и типе их добычи.

У какого вымершего животного был самый сильный укус?

Что касается вымерших хищников, то по словам палеонтологов, тираннозавр, который жил от 68 до 66 млн лет назад, был животным с самой большой силой укуса среди всех наземных существ. Ученые оценивают эту силу в 35 000 ньютонов. Еще один древний хищник, мегалодон, который был похож на акулу и обитал в океанах от 15 млн до 3,6 млн лет назад, скорее всего имел силу укуса 182 000 ньютонов.

По словам Джека Ценга из Калифорнийского университета в Беркли, США, неизвестно мог ли мегалодон победить в схватке динозавра. Челюсти этих хищников были разные и имели отличные друг от друга зубы и их количество в челюсти. Чтобы узнать больше о силе укуса ископаемых хищников ученые используют компьютерное моделирование, чтобы воссоздать мышцы челюсти, которые давно разложились.

По словам Дэниела Хубера из Университета Тампы, Флорида, США, не только размер головы, количество зубов и форма челюсти влияла на силу укуса древних хищников. Важнейшую роль в этом играл размер всего тела.

Что касается вымерших хищников, то по словам палеонтологов, тираннозавр, который жил от 68 до 66 млн лет назад, был животным с самой большой силой укуса среди всех наземных существ Фото: Smithsonian Institution

Необычный рекордсмен по силе укуса

В то же время ученые указывают на то, что не все живые существа на Земле, которые имеют большую силу укуса обязательно являются хищниками, имеют большой размер и много зубов.

Например, такая птица, как большой земляной зяблик, живущая на Галапагосских островах, имеет самую большую силу укуса для своего размера. Эта птица весит всего 33 грамма, но ее клюв может разбивать твердые орехи и семена с силой в 70 ньютонов. Если сравнить силу укуса этой птицы и ее размер с такими же параметрами тираннозавра, то выходит, что данный зяблик обладает силой укуса, которая в 320 раз больше, чем у тираннозавра. Что же касается человека, то люди могут иметь силу укуса эквивалентную 1000 ньютонам.

Фокус уже ранее писал о животных, которые обитают на нашей планете дольше всех. Считается, что такие "живые ископаемые" ракообразные, как щитни, видели еще динозавров.

Также Фокус писал о том, что обнаруженная окаменелость древнего животного может изменить историю эволюции некоторых млекопитающих. Новое исследование предполагает, что млекопитающие, которые откладывали яйца эволюционировали не на одном континенте.