Найпотужніші щелепи: вчені розповіли, у яких тварин на Землі найсильніший укус

Найбільша сила укусу належить не тільки тваринам, що нині живуть, а й давно вимерлим.

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Вченим уже відомо, що деякі хижаки, що вимерли, мали величезну силу укусу. Те саме можна сказати і про деяких живих зараз представників тваринного світу. І ті, й інші жили і мешкають не тільки на суші, а й у воді. Так які ж викопні хижаки, що нині живуть, мають найбільшу силу укусу? На це запитання відповідають вчені у статті для видання Live Science.

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За словами вчених, силою укусу вважається сила, яку створюють м'язи та кістки верхньої та нижньої щелепи при укусі тварини. Хижаки, які мають велику силу укусу запросто можуть утримувати свою жертву, а деякі навіть можуть прокусити особливо міцну "броню".

У якої тварини на Землі найсильніший укус?

Наразі вчені вважають, що найпотужніший укус серед тварин, що нині живуть на Землі, має гребінчастий крокодил. Цей хижак, довжина якого може досягати від 3,5 до 6 метрів, є найбільшим наземним хижаком на планеті. Сила укусу цього крокодила становить 16 460 ньютонів. Для порівняння 1 ньютон приблизно дорівнює тиску, що створюється за допомогою 100 г ваги. Тобто щелепи гребінчастого крокодила мають таку силу укусу, що жодна жертва ніколи не зможе вирватися.

Наразі вчені вважають, що найпотужніший укус серед тварин, що нині живуть на Землі, має гребінчастий крокодил. Фото: Live Science

Конкурентами гребінчастого крокодила серед тварин можуть бути косатки і білі акули. Поки що точну силу укусу цих морських хижаків вирахувати не вдалося, але є припущення, що вона величезна і може бути більшою, ніж у крокодила. Вчені вважають, що косатки мають силу укусу в 84 516 ньютонів, а білі акули мають силу укусу в 18 000 ньютонів.

Вчені вважають, що косатки мають силу укусу в 84 516 ньютонів. Фото: wikipedia

Силу укусу вчені можуть виміряти, коли тварини кусають датчики сили, наприклад, так було вивчено укус гребінчастого крокодила. Що стосується косаток і білих акул, то інформація про їх силу укусу заснована на даних про будову їх тіл, а також форму і тип їх видобутку.

Яка вимерла тварина мала найсильніший укус

Що стосується вимерлих хижаків, то, за словами палеонтологів, тиранозавр, який жив від 68 до 66 млн років тому, був твариною з найбільшою силою укусу серед усіх наземних істот. Вчені оцінюють цю силу 35 000 ньютонів. Ще один древній хижак, мегалодон, який був схожий на акулу і мешкав в океанах від 15 млн до 3,6 млн років тому, швидше за все, мав силу укусу 182 000 ньютонів.

За словами Джека Ценга з Каліфорнійського університету в Берклі, США, невідомо чи міг мегалодон перемогти у сутичці динозавра. Щелепи цих хижаків були різні і мали відмінні один від одного зуби та їх кількість у щелепі. Щоб дізнатися більше про силу укусу викопних хижаків, вчені використовують комп'ютерне моделювання, щоб відтворити м'язи щелепи, які давно розклалися.

За словами Деніела Хубера з Університету Тампи, Флорида, США, не лише розмір голови, кількість зубів та форма щелепи впливали на силу укусу древніх хижаків. Найважливішу роль цьому грав розмір всього тіла.

Що стосується вимерлих хижаків, то, за словами палеонтологів, тиранозавр, який жив від 68 до 66 млн років тому, був твариною з найбільшою силою укусу серед усіх наземних істот Фото: Smithsonian Institution

Незвичайний рекордсмен за силою укусу

У той же час вчені вказують на те, що не всі живі істоти на Землі, які мають велику силу укусу, обов'язково є хижаками, мають великий розмір і багато зубів.

Наприклад, такий птах, як великий земляний зяблик, що живе на Галапагоських островах, має найбільшу силу укусу для свого розміру. Цей птах важить всього 33 грами, але його дзьоб може розбивати тверді горіхи та насіння з силою в 70 ньютонів. Якщо порівняти силу укусу цього птаха і його розмір з такими ж параметрами тиранозавра, то виходить, що цей зяблик має силу укусу, яка в 320 разів більша, ніж у тиранозавра. Що ж до людини, то люди можуть мати силу укусу еквівалентну 1000 ньютонам.

Фокус вже раніше писав про тварин, які мешкають на нашій планеті найдовше. Вважається, що такі "живі копалини" ракоподібні, як щитні, бачили ще динозаврів.

Також Фокус писав про те, що виявлена скам'янілість давньої тварини може змінити історію еволюції деяких ссавців. Нове дослідження передбачає, що ссавці, які відкладали яйця, еволюціонували не на одному континенті.