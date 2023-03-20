Древний зиккурат возрастом 5 тыс. лет. Трагическая история археологического памятника в Ираке

Сиалк, находящиеся в юго-западной части города Кашана в Иране, местные жители считали "проклятым городом", к которому и близко боялись приближаться. Пока сильное наводнение не помогло открыть здания.

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Сиалк — археологическая достопримечательность на территории центрального Ирана вблизи города Кашан. Благодаря наводнению в 1930 году удалось раскрыть историю холмов, начинающих ее примерно в 3 тыс. году до н. Сиалк, или Тепе-Сиалк (перс. تپه سیلک‎, букв. "Холм Сиалк"), пишет Arkeonews.

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На самом же деле это сооружение является зиккуратом, ступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье, которое иногда имеет храм на вершине, и сделано преимущественно из глины. Возможно, что называть ее "холмом" было бы не совсем точно.

Зиккураты были первыми в истории человечества центрами науки, своеобразными обсерваториями, в которых жрецы наблюдали за небесными светилами и жизнью Вселенной.

Считается, что самый древний зиккурат находится в пригороде города Кашан, в центральном Иране, а построили его примерно в 3 тыс. лет до н.э.

После того как сильное наводнение охватило эту территорию, исследователям удалось обнаружить невероятное количество древних артефактов и инструментов.

Считается, что древнейший зиккурат находится в пригороде города Кашан, в центральном Иране, а построили его примерно в 3 тыс. лет до н.э. Фото: Arkeonews

Спустя время группа исследователей во главе с французским археологом украинского происхождения Романом Гиршманом впервые отправилась на раскопки в Иран. Они заняли много времени, а их результаты опубликовали в двух книгах.

Однако упорный труд и удивительные результаты не привлекли тогдашнюю власть. Правительство игнорировало важность этого места до 2001 года.

Найденные там артефакты распространились по разным музеям мира, в частности в Лувр, Британский музей, Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке и частных коллекционеров, как и в десятки тысяч других иранских исторических памятников.

К счастью, в 2001 году археолог Садег Малек Шахмирзади во второй раз начал здесь раскопки. Его команда приняла серьезные меры, чтобы обеспечить выживание места и его артефактов.

Табличка хозяйственного назначения с цифровыми знаками. Линейное эламское письмо на глине, Сузы, период Урука (3200 г. до н.э. – 2700 г. до н.э.) Фото: Department of Oriental Antiquities, Louvre

По оценкам исследователя Гришмана, этой древней цивилизации более 10 000 лет. Он предполагает, что он имеет шесть характерных типов в двух северных и южных частях.

То, что осталось от этого зиккурата, находится не в лучшем состоянии, как и многие другие древние руины в Иране. На этом месте в Сиалке фактически есть два сооружения (некрополи), расположенные на расстоянии нескольких сотен километров друг от друга.

Три платформы большего зиккурата, однако, все еще остаются на месте. От меньшей постройки осталось немного.

Одна из самых древних известных цивилизаций, древняя страна на юго-западе Ирана, Элам построила четыре зиккурата, в том числе Сиалк.

Кувшин с мостовидным носиком, найденный в Сиалке, около 800-600 годов до н.э. Фото: Los Angeles County Museum of Art

Исследование, проведенное в сотрудничестве с Организацией культурного наследия Ирана, Лувром и Французским институтом исследований в Иране, подтверждает, что древнейшие поселения в Сиалке датируются 5500 годом до нашей эры.

Считается, что его построили для хранения большого количества протекавшей поблизости воды. "Соломонов источник" (Cheshme-ye Soleyman) является источником, приносящим воду с близлежащих гор в эту местность.

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