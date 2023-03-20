Древній зикурат віком 5 тис. років. Трагічна історія археологічної пам'ятки в Іраку
Сіалк, що знаходяться в південно-західній частині міста Кашан в Ірані, місцеві жителі вважали "проклятим містом", до якого і близько боялися наближатися. Аж поки сильна повінь не допомогла відкрити тамтешні споруди.
Сіалк — археологічна пам'ятка на території центрального Ірану поблизу міста Кашан. Завдяки повені у 1930 році вдалося розкрити історію пагорбів, які розпочинають її приблизно в 3 тис. році до н.е. Сіалк, або Тепе-Сіалк (перс. تپه سیلک, букв. "Пагорб Сіалк"), пише Arkeonews.
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Насправді ж ця споруда є зикуратом, східчаста культова споруда в стародавньому Межиріччі, яка іноді має храм на вершині, і зроблена переважно з глини. Можливо, що називати її "пагорбом" було б не зовсім точно.
Зикурати також були першими в історії людства центрами науки, своєрідними обсерваторіями, в яких жерці спостерігали за небесними світилами та життям Всесвіту.
Вважається, що найдревніший зикурат знаходиться у передмісті міста Кашан, у центральному Ірані, а побудували його приблизно у 3 тис. років до н.е.
Після того, як сильна повінь охопила цю територію, дослідникам вдалося виявити неймовірну кількість стародавніх артефактів та інструментів.
Через деякий час група дослідників на чолі з французьким археологом українського походження Романом Гіршманом вперше вирушила на розкопки до Ірану. Вони зайняли чимало часу, а їхні результати опублікували у двох книгах.
А проте наполеглива праця і дивовижні результати не привернули тогочасну владу. Уряд ігнорував важливість цього місця до 2001 року.
Знайдені там артефакти поширилися по різних музеях світу, зокрема у Лувр, Британський музей, Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку та до приватних колекціонерів, як і в десятки тисяч інших іранських історичних пам'яток.
На щастя, у 2001 році археолог Садег Малек Шахмірзаді вдруге розпочав тут розкопки. Його команда вжила серйозних заходів, щоб забезпечити виживання місця та його артефактів.
За оцінками дослідника Грішмана, цій древній цивілізації понад 10 000 років. Він припускає, що вона має шість характерних типів у двох північних і південних частинах.
Те, що залишилося від цього зикурату, перебуває не в найкращому стані, як і багато інших стародавніх руїн в Ірані. На цьому місці в Сіалк фактично є дві споруди (некрополі), розташовані на відстані кількох сотень кілометрів одна від одної.
Три платформи більшого зикурату, однак, все ще залишаються на місці. Від меншої споруди залишилося небагато.
Одна з найдревніших відомих цивілізацій, стародавня країна на південному заході Ірану, Елам побудувала чотири зикурати, зокрема Сіалк.
Дослідження, проведене у співпраці з Організацією культурної спадщини Ірану, Лувром та Французьким інститутом досліджень в Ірані, підтверджує, що найдавніші поселення в Сіалку датуються 5500 роком до нашої ери.
Вважається, що його побудували задля зберігання великої кількості води, що протікала поблизу. "Соломонове джерело" (Cheshme-ye Soleyman) є джерелом, що приносить воду з довколишніх гір у цю місцевість.
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