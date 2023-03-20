Древній зикурат віком 5 тис. років. Трагічна історія археологічної пам'ятки в Іраку

Сіалк, що знаходяться в південно-західній частині міста Кашан в Ірані, місцеві жителі вважали "проклятим містом", до якого і близько боялися наближатися. Аж поки сильна повінь не допомогла відкрити тамтешні споруди.

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Сіалк — археологічна пам'ятка на території центрального Ірану поблизу міста Кашан. Завдяки повені у 1930 році вдалося розкрити історію пагорбів, які розпочинають її приблизно в 3 тис. році до н.е. Сіалк, або Тепе-Сіалк (перс. تپه سیلک‎, букв. "Пагорб Сіалк"), пише Arkeonews.

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Насправді ж ця споруда є зикуратом, східчаста культова споруда в стародавньому Межиріччі, яка іноді має храм на вершині, і зроблена переважно з глини. Можливо, що називати її "пагорбом" було б не зовсім точно.

Зикурати також були першими в історії людства центрами науки, своєрідними обсерваторіями, в яких жерці спостерігали за небесними світилами та життям Всесвіту.

Вважається, що найдревніший зикурат знаходиться у передмісті міста Кашан, у центральному Ірані, а побудували його приблизно у 3 тис. років до н.е.

Після того, як сильна повінь охопила цю територію, дослідникам вдалося виявити неймовірну кількість стародавніх артефактів та інструментів.

Вважається, що найдревніший зикурат знаходиться у передмісті міста Кашан, у центральному Ірані, а побудували його приблизно у 3 тис. років до н.е Фото: Arkeonews

Через деякий час група дослідників на чолі з французьким археологом українського походження Романом Гіршманом вперше вирушила на розкопки до Ірану. Вони зайняли чимало часу, а їхні результати опублікували у двох книгах.

А проте наполеглива праця і дивовижні результати не привернули тогочасну владу. Уряд ігнорував важливість цього місця до 2001 року.

Знайдені там артефакти поширилися по різних музеях світу, зокрема у Лувр, Британський музей, Музей мистецтва Метрополітен у Нью-Йорку та до приватних колекціонерів, як і в десятки тисяч інших іранських історичних пам'яток.

На щастя, у 2001 році археолог Садег Малек Шахмірзаді вдруге розпочав тут розкопки. Його команда вжила серйозних заходів, щоб забезпечити виживання місця та його артефактів.

Табличка господарського призначення з цифровими знаками. Лінійне еламське письмо на глині, Сузи, період Урука (3200 р. до н.е. - 2700 р. до н.е.) Фото: Department of Oriental Antiquities, Louvre

За оцінками дослідника Грішмана, цій древній цивілізації понад 10 000 років. Він припускає, що вона має шість характерних типів у двох північних і південних частинах.

Те, що залишилося від цього зикурату, перебуває не в найкращому стані, як і багато інших стародавніх руїн в Ірані. На цьому місці в Сіалк фактично є дві споруди (некрополі), розташовані на відстані кількох сотень кілометрів одна від одної.

Три платформи більшого зикурату, однак, все ще залишаються на місці. Від меншої споруди залишилося небагато.

Одна з найдревніших відомих цивілізацій, стародавня країна на південному заході Ірану, Елам побудувала чотири зикурати, зокрема Сіалк.

Глечик з мостовидним носиком, знайдений в Сіалк, близько 800-600 років до н.е. Фото: Los Angeles County Museum of Art

Дослідження, проведене у співпраці з Організацією культурної спадщини Ірану, Лувром та Французьким інститутом досліджень в Ірані, підтверджує, що найдавніші поселення в Сіалку датуються 5500 роком до нашої ери.

Вважається, що його побудували задля зберігання великої кількості води, що протікала поблизу. "Соломонове джерело" (Cheshme-ye Soleyman) є джерелом, що приносить воду з довколишніх гір у цю місцевість.

Раніше Фокус розповідав, як археологи продовжують робити відкриття об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО в Мексиці.

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