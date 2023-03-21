Один, Фрейя и другие. Языческие боги дали названия дням недели

Мы произносим имена разных богов каждый день, часто даже не осознавая этого. То День Тора (четверг), то День Сатурна (суббота), каждый день недели религиозные и нерелигиозные люди придерживаются давней языческой традиции благодарить давние божества.

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Астрологи из Месопотамии в древние времена имели традицию присваивать каждому дню недели имя бога. В культуре, где дни играли немаловажную роль, неудивительно, что дни недели назвали в честь божеств, которые, как считалось, руководили жизнью смертных, пишет Ancient Origins.

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Позже спустя много веков, когда древние римляне перешли на семидневную неделю, они продолжили обычай и обратились к именам собственных богов. Потом так же поступили северные народы. Однако именно эти германские и скандинавские боги дожили до наших дней в названиях дней недели.

Названия дней недели, происходящие от имен богов

Понедельник

Понедельник происходит от англосаксонского monandaeg, что означает День Луны. Считается, что в этот день древние люди почитали богиню Луны. Кроме того, они верили, что в году есть три несчастливых понедельника, а именно первый понедельник в апреле, второй — в августе и последний — в декабре.

Вторник

Вторник — первый день недели, названный в честь германского бога — Тюра (Тива, Тиу, Тира, Тиваза). Он считался богом войны или же предвестником победы.

Тюр (Тив) славился своей честностью и бесстрашием; он любил свое племя и смело защищал его от врагов. Кроме этого, староанглийская руническая поэма отождествляет Тива с Полярной звездой: "Честь — это звезда, верность которой хранят возвышенные. Она всегда ведет верным путем в самое темное время. Так и благородный человек никогда не обманет".

Часто Тив ассоциируется с Марсом, а изображают только с одной рукой. В самом известном мифе о боге он положил свою руку между челюстями волка Фенрира в знак доброй воли тогда, как другие боги, делая вид, что играют, связали волка. Когда Фенрир понял, что его обманули, он откусил руку Тюра.

Среда

Среда означает "День Водена" (на норвежском "Один"). Это своеобразный древнескандинавский Меркурий. В англосаксонской мифологии он считался главным богом и лидером дикой охоты, но его имя в прямом переводе означает "жестоко безумный вождь". Он был богом смерти, мудрости, исцеления, битвы, королевской власти, колдовства, безумия, войны, поэзии, победы и охоты.

Один был правителем Асгарда и мог изменяться и преобразовываться в разные формы. Считается, что он путешествует по миру в образе одноглазого старца с седой бородой. Он опирается на палку и носит широкополую шляпу.

Четверг

Четверг был "Днем Тора", названным в честь скандинавского рыжеволосого и рыжебородого бога грома и молнии. Он является древнескандинавским вариантом Юпитера. Тора часто изображают с гигантским молотом, и в течение 10-11 веков, когда христиане пытались обратить скандинавов, многие носили эмблемы с молотом Тора как символ неповиновения новой религии.

Кроме того, Тор считается богом простых людей и часто принимает сторону смертных в поединке с другими божествами.

Пятница

Пятница ассоциируется с Фрейей, женой Одина и скандинавской богиней любви, брака и плодородия, прообразующей Венеры, римской богини любви. Ее имя означает "дама", "женщина-правитель".

У славянских народов была похожая богиня Лада. Кроме любви, Фрейя является богиней плодородия, урожая и жатвы. Жатва бывают разными и во Фрейе иногда бывают приступы, из-за которых ей разрешено собирать кровавую жатву.

Суббота

Суббота происходит от "дня Сатурна", римского бога, ассоциировавшегося с богатством, достатком и временем. Это единственный английский день недели, который до сих пор ассоциируется с римским богом. Евреи называли субботу "шаббат", что означает день отдыха. Библия определяет субботу как последний день недели.

Сатурна отождествляли с греческим Кроносом, и мифы об обоих богах сливались.

Воскресенье

Воскресенье, как вы уже догадались, это День Солнца — название языческого римского праздника. Во многих фольклорных традициях воскресенье считалось счастливым днем для новорожденных. Многие общества поклонялись солнцу и солнечным богам. Пожалуй, самым известным является египетский бог солнца Ра, являвшийся, в том числе, и повелителем времени.

Семидневная неделя берет свое начало в древнем Вавилоне до 600 г. до н.э., когда древние люди обозначали время лунным циклом с разными семидневными циклами. Спустя тысячелетия император Константин обратил Рим в христианство и стандартизировал семидневную неделю по всей империи.

Возможно, сначала Рим позаимствовал семидневную неделю из мистических верований вавилонских астрологов. Но именно библейская история о сотворении мира, о том, как Бог сотворил Небо и Землю и отдыхал на седьмой день, побудила первого христианского императора Рима позаботиться о том, чтобы эта неделя просуществовала по сей день.

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