Одін, Фрейя та інші. Язичницькі боги дали назви дням тижня

Ми вимовляємо імена різних богів щодня, часто навіть не усвідомлюючи це. Чи то День Тора (четвер), чи то День Сатурна (субота), кожного дня тижня релігійні та нерелігійні люди дотримуються давньої язичницької традиції дякувати давнім божествам.

Related video

Астрологи з Месопотамії у древні часи мали традицію присвоювати кожному дню тижня ім'я бога. У культурі, де дні відігравали важливу роль, не дивно, що дні тижня назвали на честь божеств, які, як вважалося, керували життям смертних, пише Ancient Origins.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Пізніше через чимало століть, коли древні римляни перейшли на семиденний тиждень, вони продовжили звичай і звернулися до імен власних богів. Потім так само вчинили північні народи. Однак саме ці германські та скандинавські боги дожили до наших днів у тих днях тижня.

Назви днів тижня, що походять від імен богів

Понеділок

Понеділок походить від англосаксонського "monandaeg", що означає "День Місяця". Вважається, що в цей день древні люди вшановували богиню Місяця. Окрім цього, вони вірили, що в році є три нещасливі понеділки, а саме перший понеділок у квітні, другий — у серпні й останній — у грудні.

Вівторок

Вівторок — перший день тижня, названий на честь германського бога — Тюра (Тіва, Тіу, Тіра, Тіваза). Він вважався богом війни або ж провісником перемоги.

Тюр (Тів) славився своєю чесністю і безстрашністю; він любив своє плем'я і відважно захищав його від ворогів. Окрім цього, староанглійська рунічна поема ототожнює Тіва з Полярною зіркою: "Честь — це зірка, вірність якої зберігають ті, хто піднесений. Вона завжди веде вірним шляхом через найтемніший час. Так і благородна людина ніколи не обдурить".

Часто Тів асоціюється з Марсом, а зображують лише з однією рукою. У найвідомішому міфі про бога він поклав свою руку між щелепами вовка Фенріра на знак доброї волі тоді, як інші боги, вдаючи, що грають, зв'язали вовка. Коли Фенрір зрозумів, що його обдурили, він відкусив руку Тюра.

Середа

Середа означає "День Водена" (норвезькою "Одін"). Це своєрідний давньоскандинавський Меркурій. В англосаксонській міфології він вважався головним богом і лідером дикого полювання, але його ім'я в прямому перекладі означає "жорстоко божевільний вождь". Він був богом смерті, мудрості, зцілення, битви, королівської влади, чаклунства, божевілля, війни, поезії, перемоги та полювання

Одін був правителем Асгарду і міг змінюватися та перетворюватися в різні форми. Вважається, що він подорожує світом в образі одноокого старця із сивою бородою. Він опирається на палицю та носить широкополого капелюха.

Четвер

Четвер був "Днем Тора", названим на честь скандинавського рудоволосого та рудобородого бога грому і блискавки. Він є давньоскандинавським варіантом Юпітера. Тора часто зображують з гігантським молотом, і протягом 10-11 століть, коли християни намагалися навернути скандинавів, багато хто носив емблеми з молотом Тора як символ непокори новій релігії.

Окрім цього, Тор вважається богом простих людей та часто бере сторону смертних у поєдинку з іншими божествами.

П'ятниця

П'ятниця асоціюється з Фрейєю, дружиною Одіна і скандинавською богинею кохання, шлюбу та родючості, яка праобразом Венери, римської богині кохання. Її ім'я означає "пані", "жінка-правитель".

У слов'янських народів була схожа богиня Лада. Окрім любові, Фрейя є богинею родючості, врожаю і жнив. Жнива бувають різними й у Фрейї іноді бувають напади, через які їй дозволено збирати криваві жнива.

Субота

Субота походить від "дня Сатурна", римського бога, який асоціювався з багатством, достатком і часом. Це єдиний англійський день тижня, який досі асоціюється з римським богом. Євреї називали суботу "шабат", що означає день відпочинку. Біблія визначає суботу як останній день тижня.

Сатурна ототожнювали з грецьким Кроносом, і міфи про обох богів зливалися.

Неділя

Неділя, як ви вже здогадалися, це "День Сонця" — назва язичницького римського свята. У багатьох фольклорних традиціях неділя вважалася щасливим днем для новонароджених. Багато суспільств поклонялися сонцю і сонячним богам. Мабуть, найвідомішим є єгипетський бог сонця Ра, який був зокрема і повелителем часу.

Семиденний тиждень бере свій початок у стародавньому Вавилоні до 600 р. до н.е., коли древні люди позначали час місячним циклом з різними семиденними циклами. Через тисячоліття імператор Костянтин навернув Рим до християнства і стандартизував семиденний тиждень по всій імперії.

Можливо, спочатку Рим запозичив семиденний тиждень з містичних вірувань вавилонських астрологів. Але саме біблійна історія про створення світу, про те, як Бог створив Небо і Землю та відпочивав на сьомий день, спонукала першого християнського імператора Риму подбати про те, щоб цей тиждень проіснував донині.

Раніше Фокус розповідав про кельтський горщик із золотом. Дослідники досі вивчають, для чого слугували монети "райдужні кубки".