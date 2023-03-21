Перспективные биомаркеры. Найден новый подход к выявлению рака поджелудочной железы

Ученые из Duke Health обнаружили набор биомаркеров, которые могут значительно повысить точность диагностики рака поджелудочной железы, открывая путь к раннему выявлению и лечению.

Related video

Ученые из американской клиники Duke Health сделали революционное открытие в области раннего выявления рака поджелудочной железы. Определив набор биомаркеров, исследователи сделали первый шаг к точной классификации кист поджелудочной железы как раковых или доброкачественных. Этот важный прорыв может позволить удалять кисты высокого риска на ранней стадии, пока они не стали злокачественными и не распространились по всему организму. Рак поджелудочной железы известен своим скрытным развитием и часто обнаруживается случайно во время сканирования брюшной полости, поэтому подход, основанный на биомаркерах, является важным шагом к снижению вероятности развития этого смертельного заболевания, пишет Drug Target Review.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Доктор Питер Аллен, старший автор исследования, заявил, что даже когда рак поджелудочной железы диагностируется на самой ранней стадии, он, скорее всего, уже распространился по организму и может рецидивировать. Поэтому исследователи обратили свое внимание на предраковые кисты, известные как интрадуктальные папиллярные муцинозные новообразования (ИПМН), с целью предотвратить развитие неизлечимого заболевания.

Используя цифровое пространственное профилирование РНК, исследователи смогли точно определить генетические мутации в участках кисты с высоким и низким уровнем аномального роста клеток. Этот метод позволил выявить точные маркеры риска развития рака, в отличие от предыдущих менее точных методов.

Исследователи также обнаружили маркеры для определения двух основных вариантов ИПМН и третьего варианта, который обычно приводит к менее агрессивному заболеванию. Сейчас они работают над выявлением этих уникальных маркеров в жидкости кисты, что может стать основой для белковой биопсии, позволяющей удалять кисты до развития и распространения рака.

По словам Аллена, современные методы диагностики рака поджелудочной железы, такие как клинический, рентгенографический, лабораторный, эндоскопический и цитологический анализ, имеют общий коэффициент точности около 60%.

Аллен также заявил, что рак поджелудочной железы становится все более распространенным, и если нынешняя тенденция сохранится, то вскоре он может стать второй ведущей причиной смертности от рака в США. Причина роста заболеваемости пока неизвестна, но некоторые исследования показывают, что воспаление может быть одним из факторов, способствующих этому.

Для решения этой проблемы в настоящее время проводится клиническое исследование под руководством Аллена в Дьюке, цель которого – определить, может ли противовоспалительная терапия снизить заболеваемость раком у лиц с ИПМН.

Ранее Фокус писал о возможной профилактике рака простаты. Регулярное употребление разноцветных фруктов и овощей способны предотвратить злокачественные образования.